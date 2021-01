Lify Air : un capteur pour détecter en temps réel les pollens du monde entier

», explique Jérôme RICHARD, co-fondateur et directeur général de Lify Air , une société créée à Orléans en 2018 et qui ambitionne de révolutionner l’information pollinique «».Pour les personnes allergiques aux pollens dont le plus connu est le rhume des foins, ce n’est pas une mince affaire. Il leur suffit de partir se promener dans un parc paysager, en centre-ville ou à la campagne, à pied ou à vélo, ou tout simplement de secouer leurs cheveux ou leurs vêtements, pour se retrouver avec les yeux qui picotent, le nez bouché, des éternuements, voire des démangeaisons au niveau des parties les plus sensibles du visage ou plus grave, des difficultés respiratoires. Et autant dire que la plupart du temps, ces microparticules ne se voient pas à l’œil nu, ce qui complique encore plus leur détection par les personnes sensibles.Pour les spécialiste ORL, l'allergie pollinique (rhume des foins, allergie au pollen, rhinite allergique, rhinite saisonnière), dont la prédisposition est souvent héréditaire, est une réaction à un ou plusieurs types de pollen. Il s'agit le plus souvent d'une réaction du système immunitaire aux protéines en soi inoffensives des pollens. L'inspiration ou le contact direct avec le pollen entraine chez l'allergique une libération d'histamine, qui mène à une inflammation de la conjonctive des yeux et de la muqueuse nasale. Ces pollens proviennent des arbres (noisetier, aulne, frêne, bouleau, charme, chêne), les graminées (fléole des prés, dactyle aggloméré, raygrass anglais) ou encore les herbes (armoise, ambroisie, plantain).En France, chaque année 16 millions de personnes sont détectées allergiques aux pollens, 120 millions en Europe et 60 millions en Amérique du Nord. Et si le nombre qui est estimé à 25 % de la population en 2020, il pourrait passer à 50% en 2050 du fait de la sensibilité respiratoire dont les urbains font l’objet. Un coût important pour la société puisqu’il est estimé à environ 1000 euros par an et par allergique. Alors s’il est important de veiller à la bonne qualité de l’air, il aussi important de surveiller la dissémination de ces particules qui gâche le quotidien de tout un chacun.