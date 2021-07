Logiciel espion Pegasus : une menace réelle pour les politiques et les journalistes

« Ce flou juridique, est très dangereux lorsque l’on a affaire à une arme électronique aussi puissante ».

Finies les écoutes téléphoniques de grand papa, depuis les centraux téléphoniques. Place au cyber espionnage, avec des structures installées à l’extérieur de notre territoire, lesquelles peuvent surveiller à distance, les utilisateurs de smartphone. Leader de la surveillance téléphonique, la société israélienne NRO Group s’en est fait une spécialité avec logiciel espion appelé « Pegasus ». Principales cibles d’espionnage : les hommes et femmes politiques, mais aussi les journalistes. En France, Le Monde en a d’ailleurs fait les frais.Au premier abord le téléphone mobile infecté par cette application semble fonctionner normalement et rien ne semble freiner l’utilisation habituelle au niveau du téléphone (sa fonction de base), de la messagerie, de la navigation sur internet ou encore la prise de photos. Rien ne permet de deviner qu’un logiciel espion technologiquement du plus haut niveau est installé dans l’outil de communication utilisé partout dans le monde, pour en prendre le contrôle, à votre insu.», explique la société Lookout , spécialisée dans la sécurité mobile.Selon Gert-Jan Schenk, vice-président Europe Moyen-Orient de Lookout, il s’agit du premier logiciel espion aussi sophistiqué, qui s’installe au niveau du noyau du téléphone, c’est-à-dire au cœur du système d’exploitation. «». L’entreprise Lookout sonnait le signal d’alarme dès 2016 dans son rapport au sujet de Pegasus.Le logiciel espion Pegasus, une fois inséré dans un smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android, ne permet pas seulement d’écouter les appels passés et reçus par les téléphones qu’il infecte. Il va beaucoup plus loin, en permettant d’absorber tout le contenu d’un téléphone : photos, courriels, contacts, SMS, et même les messages échangés par le biais d’applications sécurisées telles que Signal ou WhatsApp. Il dispose par ailleurs de quelques fonctionnalités permettant d’activer, à distance, le micro du téléphone. Les espions du monde entier en ont rêvé, NSO Group l'a fait.», révèle Le Monde. «».Selon l’enquête d’investigation, de multiples patrons de médias et journalistes français figurent sur la liste des cibles de Pegasus, dans des rédactions telles que Le Monde, France Télévisions, le Figaro ou encore l’AFP. Plus de 1 000 Français seraient aujourd’hui concernés. Treize chefs d’État ou de gouvernement, dont trois européens, ont aussi été espionnés.Gert-Jan Schenk note que la réglementation en matière de vente de cyber-armes est très floue, Pegasus peut donc être vendu par l’entreprise NSO à qui bon lui semble comme un État répressif ou un service étatique d’espionnage industriel. «».Alors comment se protéger de Pegasus ? Selon nos informations, le code malveillant de Pegasus est quasiment différent pour chaque téléphone mais globalement, la méthodologie d’attaque reste la même. Une mise à jour est disponible sur App Store pour les iPhones et sur Google Play pour les smartphones motorisés par Android.Ultime conseil : sur vos mobiles comme ailleurs utilisez des mots de passe contenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux, mais aussi, ce qui vaut pour toutes les mises à jour de logiciels : ne jamais installer une version d’une application mobile disponible en dehors de des deux plateformes « officielles ».