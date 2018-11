Loi Elan : et si le BIM permettait aux bailleurs sociaux de se réinventer ?

Longtemps limitée à la seule construction de bâtiments neufs, la maquette numérique et le BIM concernent désormais les patrimoines immobiliers existants. Aujourd’hui, il est possible de scanner les espaces extérieurs, les façades, les parties communes et chaque logement d’un immeuble d’habitation, puis de construire la maquette 3D, en reproduisant exactement le moindre élément de l’édifice, avec un niveau de détail et de précision inégalé. Cette maquette intègre et localise précisément l’ensemble des données techniques disponibles (des plans et superficies aux équipements d’éclairage en passant par les diagnostics immobiliers).



Ainsi, un bailleur social peut accéder à une connaissance ultra-précise de son patrimoine : accessibilité des documents de travaux réalisés au fil du temps, dossiers des diagnostics immobiliers renouvelés à chaque relocation, cession, rénovation ou déconstruction... tout est alors à sa portée. Autant de gains de productivité considérables immédiats.



Mieux encore, le BIM peut permettre au bailleur d’optimiser l’exploitation-maintenance de son patrimoine : à quelques centimètres carrés près, il connaît la surface de chaque cloison, façade ou carré de pelouse de tout immeuble lui appartenant. Plus question de payer plus qu’il ne faut la tonte des espaces verts ou la rénovation des peintures ! Les gains sont là encore tangibles et probants. Une aubaine quand on mesure que les trois quarts des dépenses sur un bâtiment concernent, non pas sa construction, mais sa maintenance et son entretien.