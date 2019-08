Lyon Confluence : Revégétaliser pour apporter du bien-être aux habitants

Plutôt que subir, sans agir, la Métropole de Lyon Métropole au travers de Lyon Confluence a décidé de concevoir le quartier de la Confluence comme une centralité durable adaptée au changement climatique. « Dans une métropole au climat semi-continental à influences méditerranéennes comme Lyon, des îlots de chaleur se font particulièrement sentir du fait de la concentration urbaine et d’un couvert végétal », soulignent les aménageurs. Il est vrai que malgré la présence de l’eau des fleuves voisins, le béton est omniprésent, comme dans beaucoup de ville, renforçant les effets du soleil, surtout en des périodes où la température dépasse les 40° comme c’est le cas cette année, par deux fois depuis le début de l’été.



Le travail de la métropole lyonnaise s’est donc porté sur trois axes qui doivent permettre à la population du quartier de mieux vivre en site urbain. Le premier défi relevé par la collectivité a été faire travailler les architectes sur des bâtiments économes en énergie (forte isolation des bâtiments, chauffage par réseau de chaleur urbain et électricité produite par des panneaux photovoltaïques en toiture). Le tout en responsabilisant les habitants en matière de consommation. Et ça marche…



Le second défi porte sur les modes de déplacements dans le quartier afin de limiter au maximum les émissions de CO2. Des parkings mutualisés à l’entrée permettent aux automobilistes d’abandonner leur voiture au profit de la marche à pied ou à vélo sur de larges avenues piétonnes en bord de rivière, ce qui n’est pas désagréable, a bord d’une navette autonome, de navettes fluviales ou encore du tramway lyonnais.



Dernier défi et non des moindre : « la désimperméabilisation massive des sols et la création des d’espaces verts et aquatiques à grande échelle ». Un pari osé quand on connait la qualité médiocre du sol de ces anciennes friches industrielles fortement bétonnées et polluées par des rejets divers. « A ce jour plus de 3000 arbres ont été plantés sur territoire de la Confluence. Ils contribuent au « plan Canopée » de la métropole », soulignent les aménageurs.



Reverdir la ville, et pas seulement la Confluence, pour lutter contre les îlots de chaleur c’est bien là tout l’enjeu que s’est fixée cette grande métropole française. Et ce n’est pas une mince affaire puisque trois 300 000 arbres seront plantés d’ici 2030, dans le cadre du plan Canopée de la Métropole de Lyon. Ce reboisement urbain devrait permettre d’abaisser la température d’une dizaine de degré en période de fortes chaleurs dans le chaudron lyonnais.