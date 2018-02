Magog, une ville canadienne laboratoire vert pour la Smart City

Magog, ce nom ne s'est pas encore hissé au plus haut niveau des « Smart Cities » de la planète, mais ça ne saurait tarder, tellement la motivation de la première magistrate, Vicki May Hamm, est forte. « Magog avait besoin de se repositionner et de diversifier son économie afin de compenser le déclin sur son territoire d'industries traditionnelles comme l'automobile, l'imprimerie et le textile », explique Vicki May Hamm. « Nous avons donc cherché à développer un créneau distinctif qui canaliserait nos efforts de revitalisation aux cours des prochaines années ».



Après réflexion, la municipalité de cette ville de 26 500 habitants située dans les Cantons-de-l’Est du Québec, connue pour ses paysages verdoyants, son vignoble et son accueil, s'est alors fixée pour ambition de « devenir la première ville intelligente de type « living lab » au Québec ». Une ville laboratoire qui pourra sans doute en inspirer d'autres et pas seulement au Canada.



Et sans plus attendre Madame le Maire est passée à l'action avec l'implantation d'un puissant réseau de fibres optiques ouvert et à très large bande passante FTTH (Fiber To The Home) qui permet à tout un chacun, particuliers comme entreprises de bénéficier d'un réseau performant qui passe par un réseau WiFi gratuit dans le centre-ville. Un centre-ville en pleine réhabilitation.



Ce réseau ouvert et public, réalisé en partenariat Public-Privé (PPP) avec Cogeco Cable Canada et Bell, permet d'informatiser une large panoplie de services aux citoyens tout en ouvrant de nouvelles possibilités aux entreprises. C'était aussi le vœu de Michel Lamontagne, Président de Magog Métropole, structure qui se charge désormais des projets structurants du territoire.



Mais les élus québecois ont dès le départ, placé la barre au plus haut, puisqu'ils voulaient faire de leur territoire une centre d'excellence des villes durables en misant principalement sur l'éducation, le développement durable et la santé, avec un objectif avoué : attirer les entreprises et les travailleurs. Le développement de la fibre devrait les aider. En tous cas Madame le Maire en est convaincue.



« Il s'agit de faire de Magog un incubateur qui servira à tester et implanter des solutions d'avenir comme la gestion de la circulation, de la consommation énergétique à distance, des soins de santé à domicile, des services de domotique, ... », poursuit l'édile.