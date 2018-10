Marche pour le climat : Il est encore temps d’agir

« L’activité humaine ne doit pas travailler contre son environnement mais bien avec lui ».

», pouvait-on lire sur les banderoles placées en tête des cortèges organisés dans les plus grandes villes de l’hexagone. Répondant à l’invitation de collectifs citoyens créés pour l’occasion avec le soutien d’associations altermondialistes et de protection de l’environnement, des citoyens ont décidé de marcher, ce samedi 13 octobre, pour sensibiliser l’opinion au réchauffement climatique et à ses conséquences. ( Voir le reportage vidéo » confiait une dame qui n’avait rien d’une écologiste pure et dure lors de la marche organisée à Angers ce samedi, alors que le thermomètre était au plus haut pour la saison. «».A l’heure des territoires intelligents où les acteurs publics réfléchissent à l’urbanisation de demain, en s’appuyant sur la technologie pour tenter d’économiser les ressources et faire en sorte de réduire l'atteinte à l’environnement, n’est-il pas déjà trop tard ? Selon les plus pessimistes, rien ne pourra arrêter une lame de fond qui pourrait bien balayer tous les espoirs d’un monde meilleur sur son passage.», déclarait Nils, un jeune angevin de 31 ans, membre du collectif « Il est encore temps », organisateur de la marche angevine. «». Un discours bien rodé, mais réaliste dont l’objectif est d’inviter chacun a faire des efforts, à ne pas sombrer dans la facilité, laquelle pourrait bien leur être préjudiciable en moins de temps qu’ils ne le pensent. Dénonçant l’immobilisme des politiques, ce jeune militant, - il y avait d’ailleurs beaucoup de jeunes à cette marche -, a avoué qu’il n’était pas si mal à Angers. «».Après la mobilisation du 8 septembre, c’est la seconde fois que les citoyens français se mobilisaient depuis la rentrée pour lancer un appel à l’action pour le changement climatique. «», soutenait un autre militant. «».Pour la plupart, il n’est plus question de dire ce que l’on a pu entendre il n’y pas si longtemps : «». «», criait une militante, visiblement exaspérée à la vue de grosses voitures stoppées, moteurs tournants, par le mouvement citoyen qui se déplaçait dans la ville. «». Mais n'est-il pas déjà trop tard ?Les citoyens présents, «», constatait l’un d’eux, s’appuient sur le rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) lequel à publié le lundi 8 octobre, un rapport sur «». Pour établir ce cinquième rapport, les experts ont analysé plus de 6 000 publications scientifiques traitant du sujet.