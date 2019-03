Mastercard choisit MFG Labs pour faire sortir les touristes parisiens des sentiers battus

Partant du principe que les meilleures solutions viennent de la collaboration, le programme DataCity Paris , développé par NUMA , chef de file de l'écosystème français de l'innovation, en partenariat avec la Ville de Paris , est le fruit d’un travail avec de grandes entreprises, les autorités locales et des startups pour développer des solutions concrètes et réplicables. «», précisent les initiateurs du programme sur leur site web.La quatrième édition qui s’est terminée le 10 février dernier a permis de retenir 10 jeunes entreprises et les grands groupes qui les accompagnent dans le développement de solutions concrètes pour les Franciliens. Pour la Ville de Paris qui met à disposition ses données pour que des projets environnement, sociaux et économiques puissent se développer, il s’agit de «». C’est même un enjeu crucial pour une multitude d’acteurs, que ce soient les services publics, les grands groupes, les associations, les startups… «». Et s’agissant d’une grande métropole comme Paris, c’est peu dire.Parmi les projets retenus, celui de Mastercard et de l’office de Tourisme de Paris en collaboration avec la jeune société de conseil MFG Labs qui vise à rendre la visite de la capitale française plus authentique.Si Paris fait rêver les visiteurs, pour une large majorité, qu’ils soient Français ou étrangers, leur visite se limite souvent à quelques lieux culturels et hautement touristiques comme le Louvre, Notre-Dame et la Tour Eiffel. Ils perdent beaucoup de temps dans les files d’attente et découvrent qu’en superficie la ville alors qu’il y a tant de choses à visiter à Paris. De plus l’activité économique se concentrent sur quelques zones ce qui ne profite pas pleinement aux franciliens.