Micro-Folie à Meudon, un lieu d’accompagnement aux bons usages du numérique

» tel est l’ob­jec­tif de l’école du nu­mé­rique Mi­cro Fo­lie qui vient d’ou­vrir ses portes, le 21 novembre à Meu­don-la-Forêt (Hauts-de-Seine). Après plusieurs mois de travaux, cette école aménagée, au premier étage de l’école maternelle d’application Ravel-Prévert, ce nouveau site qui se veut un lieu d’apprentissage du numérique pour tous, a été inaugurée en grandes pompes par le mi­nistre dé­lé­gué chargé de la Tran­si­tion nu­mé­rique, Jean-Noël BARROT, et le co-pré­sident du Conseil na­tio­nal du nu­mé­rique, Gilles BABINET.», expliquait le jour de l’inauguration, Laurent DUTHOIT, conseiller municipal délégué au numérique. De fait l’équipement s’adresse aussi bien aux enfants, qu’aux parents et aux enseignants. Ce nouveau lieu de formation baptisé « Micro-Folie », propose désormais, sur plus de 250 m2, des espaces qui vont permettre aux habitants de Meudon de se former et découvrir de nouvelles pratiques numériques.Le plus grand espace est consacré au « Classlab », mêlant un Fablab (espace laboratoire permettant la création d’objets et applications grâce à des outils de fabrication numérique), et une zone de réalité virtuelle. Un espace Micro-Folie, labélisé par le ministère de la Culture, offre une immersion dans les collections des plus grands musées du monde. Dernière zone, l’espace polyvalent accueille temps pédagogiques et formations à la parentalité numérique.De­nis LARGHERO, maire de Meu­don (Hauts-de-Seine) in­diquait, le jour de l’inauguration, que cet es­pace a pour vo­ca­tion, «», selon So Digital . Son ob­jec­tif est éga­le­ment d’ex­pli­quer «».Les enseignants et éducateurs ne sont pas oubliés, puisqu’ils y seront formés pour intégrer les nouveaux outils au cursus scolaire et développer de nouveaux apprentissages. Quant aux enfants de Meudon, ils vont pouvoir y apprendre les bonnes pratiques du numérique. Enfin, les parents, qui se trouvent parfois démunis, trouveront dans ce lieu de formation, les conseils pour accompagner leurs enfants dans l’utilisation de ces ressources.