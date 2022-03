Microville 112, un site démonstrateur de la ville durable et inclusive

« Notre responsabilité collective est de rendre possible cette culture de la coopération afin de créer de nouvelles chaînes de valeur, générant de la valeur économique, sociale et environnementale, ancrées sur le territoire »

Concilier résilience du territoire et ville durable, c’est le pari osé de « Microville 112 », porté par la commune de Courcy (Marne) et la plateforme de développement Alliance Sens & Economie . Ce projet a pour objet de revitaliser l’ancienne base aérienne 112 Reims-Champagne, située à 10 km de Reims dans la Marne. Cette petite ville, «», mentionne Martine JOLLY, la maire de Courcy, réutilise les bâtiments laissés par l'armée, pour en faire un démonstrateur grandeur nature, qui favorise la pratique de l’économie circulaire et du partage, mais aussi l’innovation et l’expérimentation. Un territoire qui doit préfigurer, en partenariat avec la Smart buildings alliance for smart cities (SBA), la ville de demain.», déclare Emmanuel FRANÇOIS, Président de la SBA, au micro de Nathalie CROISÉ ( voir vidéo ci-après ), pour la webradio BATIRADIO, dans le cadre des Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Partir des usages pour repenser la ville nécessite de revoir certains fondamentaux en matière d’urbanisme, de gestion des ressources, de mobilité et de vivre ensemble.», poursuit Emmanuel FRANÇOIS. «».Microville 112, ce démonstrateur grandeur nature, organisé en Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) censé préfiguré cette ville qui correspond aux usages, est né du partage d’une vision de l’avenir d’une société, entre Emmanuel FRANÇOIS et Christophe BESSON-LÉAUD, Président de l’ALLIANCE SENS & ÉCONOMIE, une plateforme de développement dédiée à l’incubation et au passage à l’échelle d’une économie responsable et de territoires résilients, dont l’objectif est de co-construire une boîte à outils pour mailler et redynamiser durablement les petites villes, villes moyennes et quartiers.», détaille Christophe BESSON-LÉAUD.», poursuit Christophe BESSON-LÉAUD. «».Les membres du consortium Microville Durable partagent les documents détaillant le plan de développement du site-démonstrateur Microville 112, véritable ville du quart d'heure, chère à Carlos Moreno, promoteur de la ville qui active l’intelligence citoyenne, mais aussi la ville durable qui permet d’accélérer la transition économique, numérique, sociale et environnementale, ainsi qu’un programme de recherche-action des communs de la ville intelligente et durable (communs numériques, plateforme numérique de l'économie régénérative, marketplace d'achat responsable pour la ville durable, Business Model Canvas (BMC)), tout ce qui contribue à la fabrique de territoires intelligents et durables, en imaginant, grâce à l’expérimentation, ce que sera sans doute la ville de demain.L’ensemble du site champenois s’inscrit dans un modèle de gouvernance à long terme, «», comme le répète à l’envi Christophe BESSON-LÉAUD.Selon ses initiateurs, la coopération de ces différents acteurs qui vont permettre de redynamiser le site de Microville 112 est un facteur clé de réussite de la fabrique d'un territoire répondant aux enjeux d'un développement économique durable.», poursuit le président de l’Alliance Sens & Économie. «».Microville 112 s’impose donc, du fait de la multitude de ses acteurs et de leur expérience respective, comme un écosystème attractif pour les entreprises, les habitants et les opérateurs de solutions dont l’objectif est de concevoir et administrer une ville intelligente et durableLe projet développé dans la Marne est appelé à se développer. Plusieurs opérateurs, laboratoires d'innovation de premier plan et consortiums européens se positionnent pour des démonstrateurs à l'échelle de cette petite ville : infrastructures (énergie, eau et numérique) et fonctions de la ville de demain (hub de formation, hub de production, hub d'activités créatives, hub intergénérationnel, ...).», conclut Christophe BESSON-LÉAUDEn savoir plus sur Microville 112 https://sens-eco.org