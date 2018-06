Mobilité : Issy-les-Moulineaux récompensée pour son concept de parkings en open data

« La publication de ces données est précieuse, puisqu’elle permet aux conducteurs d’avoir une information à jour »

Issy-les-Moulineaux, ville de la première couronne parisienne, est l'une des principales porte d'entrée de la capitale. Elle peut donc mesurer ce qu'engendrent, en terme de pollution atmosphérique, les flux incessants de véhicules qui traversent son territoire. Les élus locaux le savent et les chiffres le prouvent,. Selon plusieurs études, la recherche d'une place constituerait même 20 à 30% du trafic. Pour des villes comme Issy-les-Moulineaux, il semblait opportun de se pencher sur le problèmes, les technologies digitales étant susceptibles d'apporter des solutions. L'objectif a terme étant de fluidifier le trafic et désengorger les zones fortement urbanisées.Ville pionnière en matière d'utilisation et de mise à disposition d'outils numérique susceptibles de faciliter les usages, Issy-les-Moulineaux s'est penché sur des technologies permettant la recherche de places disponibles, à distance, à l'aide de téléphones intelligents, lesquels sont de plus en plus utilisés par les usagers.Après l'adoption, en 2009 du paiement dématérialisé du stationnement en site ouvert avec l'application PayByPhone, la cité francilienne a décidé de rendre plus accessible l’information sur le stationnement et surtout de le mettre à disposition d'entreprises de l'écosystème digital afin qu'elles puissent l'utiliser dans leurs applications. Depuis avril 2017, dans le cadre du projet « So Mobility » les données de disponibilités en temps réel de plus de 1 000 places de stationnement combinées voirie / souterrain du territoire Isséen sont à la disposition des applications GPS et d’itinéraires via la plateforme Open Data data.issy.com , développée par OpenDataSoft, une plateforme destinée à la mise en ligne, au partage et à la réutilisation de données par des utilisateurs ainsi qu'à la création de nouvelles applications. Il s'agit même, selon ses promoteurs, d'une première nationale.So Mobility, initiative innovante qui a pour ambition dea été lancée à Issy-les-Moulineaux, en 2015. Il s'agit d'un consortium réunissant des acteurs locaux (Bouygues Immobilier, Cisco, Colas, Transdev), soutenu par la ville d'Issy et la Caisse des Dépôts, des entreprises actives dans le domaine du numérique, de l’aménagement urbain et de la mobilité. Son objectif est de», déclare à ce sujet le maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-Président de la Métropole Grand Paris, André Santini. «».Avec l'entreprise Colas, filiale du groupe Bouygues, l'un des leaders mondiaux de la construction et de l’entretien des infrastructures routières, des capteurs « Aximum » ont été installés sur la chaussée, sur des places de stationnement dans le parking en surface Jean Monnet et en voirie, sur une partie de l’île Saint-Germain. Ces capteurs permettent de détecter la disponibilité des places et de transmettre l’information en temps réel aux utilisateurs via les applications développées par des structures tierces telles que Waze, Here, ViaMichelin ou Mappy. La mise a disposition des données est facilitée par le fonctionnement avancé de la plateforme Open Data proposée par la Ville d'Issy, les développeurs pouvant les récupérer sous forme d'API (Application Programming Interface) afin d'intégrer directement le code correspondant dans celui de leur application.», précise le consortium So Mobility. «».A ce titre Issy-les-Moulineaux a créé une carte qui met permet aux usagers de connaître les emplacement disponibles sur les parking de la ville, mais aussi d'obtenir des informations complémentaire (localisation, tarifs, accès, …). Autre point fort et non des moindres, cette carte permet aussi de détecter les emplacements libres pour le stationnement des PMR (Personnes à Mobilité Réduite).En savoir plus sur les parkings en Open Data d'Issy-les-Moulineaux