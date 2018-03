Mobilité : La ville de Pau choisit le bus à hydrogène.

Un bus à hydrogène est un bus électrique qui produit son électricité à bord, grâce à une pile à hydrogène. L’hydrogène sera produit sur place, au dépôt de bus, grâce à un électrolyseur alimenté par des panneaux solaires. les stations de recharge seront installés par GNVERT , une filiale d’ENGIE spécialisée dans les solutions de mobilité durable pour les entreprises et les collectivités territoriales.», assure Engie. L’autonomie des véhicules rechargeables en dix minutes, serait de plus de 300 km.Plusieurs constructeurs de bus et d’automobiles ont mis au point des modèles de véhicules roulant à l’hydrogène, mais ils peinent à se développer à grande échelle. Dans le cas de la ville de Pau, c'est le constructeur européen Van Hool qui fournira les 18 véhicules qui seront utilisé sur l'unique ligne qui traversera traversera Pau du nord au sud . Van Hool a déjà commercialisé une cinquantaine de véhicules roulant à l’hydrogène (32 en Europe et 21 en Amérique du Nord) et introduit un peu plus de 200 véhicules BHNS (Bus à haut niveau de service ou Busway) dans 13 pays européens et en Martinique.L'inconvénient de ce projet c'est son son coût qui s’élève à 72 millions d’euros, - moins cher toutefois qu'une ligne de tramway -, dont 53 millions d’euros de travaux d'aménagement des voies urbaines sur lesquelles seront amenés à circuler ces bus rapides. La ville compte sur des subventions européennes et régionales liées au choix de la technologie hydrogène. Celle-ci sont estimés à 7 millions d’euros.Si la pile a combustible est une solution moins polluante, elle nécessite du courant électrique pour assurer l'électrolyse qui permettra de produire de l'hydrogène. En France, la production électrique est, pour une majeure partie, nucléaire. Une énergie qui n'est donc pas très écologique . A noter toutefois que pour la ville de Pau, l'électricité nécessaire à la production d'hydrogène sera assurée par des panneaux photovoltaïques.