Mobilité : Le MaaS, une réponse, mais à quelle question ?

Whim To Go - pack gratuit, chaque trajet est facturé unitairement

Whim Urban - 49€ par mois pour accès illimité : au transport public, aux vélos libres services (par tranche de 30 min maximum), et à un tarif préférentiel pour les taxis ou location de véhicule

Whim Unlimited - 499 € par mois pour un accès à tous les modes en illimité

Considérer la mobilité servicielle uniquement comme un simple comparateur multimodal serait trop restrictif. De nombreux acteurs développent et commercialisent d’ores et déjà des packs ou abonnements permettant un accès aux réseaux de transports d’agglomération. C’est notamment le cas de Whim, une société finlandaise, qui propose dans les villes d’Helsinki, Amsterdam, Anvers et Birmingham trois packs de mobilités :Ces fameux packs sont inconcevables sans la participation franche des opérateurs et autorités de transports. Pour ces derniers, les opportunités sont réelles. En effet, jouer le jeu d’une mobilité à la demande et plus connectée permet de proposer une tarification plus flexible,par exemple : de type origine-destination, aussi dénommée “pay as you go”, ou circonstancielle par l’adaptation des plans de transport lors d’événements publics oul’incitation aux transports publics en cas de pollution.D’autre part, malgré les initiatives publiques et Open Data, le MaaS représente aussi pour les opérateurs et autorités un accès facile aux données des usagers, jugées de plus indispensables pour concevoir ou adapter des offres de transport.Un exemple français illustre bien ce phénomène : la Métropole Lilloise a su développer une véritable expertise en matière de mobilité connectée ; et ce, par l’intermédiaire de l’éditeur Opendatasoft, ainsi que par l’adhésion au Connected Citizen Program, une initiative privée qui regroupe notamment Waze, Uber et de nombreuses agglomérations.