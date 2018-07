Mobilité : Et si Uber préfigurait la mutation des transports publics ?

Première mondiale réalisée par une entreprise française et disponible sur smartphones Apple (iOS) et Android. Cette nouvelle solution est complémentaire des canaux de vente existants et des diverses applications mobiles des transports locaux. Elle ne nécessite aucune installation d’équipement dans le réseau partenaire. Très simple d’utilisation, il suffit de télécharger l’application et de s’identifier. Celle-ci géolocalise automatiquement les réseaux disponibles autour de l’utilisateur. Le choix, l’achat et la validation du titre de transport se font ensuite en quelques clics.Dotée d’une technologie anti-fraude et d’un paiement par carte bancaire ou par prélèvement sur facture opérateur mobile, l’application promet une utilisation sécurisée grâce à un système de validation manuelle ou par QR Code. Sur les titres non transférables viennent s’ajouter différents éléments visuels qui se renouvèlent très régulièrement, pour éviter toute reproduction frauduleuse tout en permettant un contrôle rapide et fiable.Diminution des coûts et augmentation des ventes pour les réseaux de transport, gain de temps, facilité et rapidité d’utilisation pour l’usager, lutte plus efficace contre la fraude... La digitalisation des titres de transport s’imposera naturellement en offrant, simplement, l’expérience utilisateur qui a fait le succès d’Uber.Fondateur de tixiPAS