Mobilité : Unimi-1Base, le système d’ancrage universel pour les bornes de recharge électrique

Le système breveté et modulaire proposé par Stradal et Unimi, est constitué d'une fondation en béton préfabriquée et d'une platine d'adaptation métallique - à choisir parmi une offre de plusieurs dizaines de modèles - permettant ainsi d'accueillir n'importe quelle borne de recharge. A la différence des solutions, souvent coulées sur place, Unimi-1Base offre une grande rapidité et simplicité de mise en œuvre, limitant les coûts liés aux travaux de génie civil, et une qualité éprouvée grâce au contrôle qualité en sortie d'usine. Trois modèles de fondation sont proposés pour s'adapter à tous les types d'installations : AC (charge normale, 3kW à 22kW), QC (charge rapide) ou HPC (charge ultra-rapide).



Pour les partenaires de cette solution innovante, totalement invisible par les utilisateurs, mais très utile pour les installateurs, est compatible avec la plupart des bornes de recharge actuellement disponibles. Son utilisation permet même d’économiser jusqu’à 80% du coût d’installation et d’exploitation.



Les deux partenaires affichent déjà un déploiement de plusieurs milliers d’exemplaires de leur solution, dont en Norvège, pays où une voiture vendue sur deux est électrique. Mais aussi aux USA où le marché de la mobilité électrique commence à se développer.



Pour Vincent Pilloy, qui dirige le développement des activités d'Unimi Solutions en France et Europe du Sud, « les solutions Unimi sont très attractives pour les installateurs et opérateurs qui doivent déployer rapidement des IRVE ». Pour l’entreprise suédoise qui développé au fil des années, une expertise unique et internationale dans le domaine de l'ancrage au sol des bornes de recharge électrique « il était important de s'associer avec un acteur local majeur afin de respecter les exigences industrielles et logistiques des clients et bénéficier d'un maillage national. Pour cela, le partenariat Unimi-Stradal constitue une combinaison parfaite ».