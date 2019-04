Mobilité : la qualité de service comme facteur d'accélération

La question de la mobilité et donc des transports est un enjeu quotidien pour les villes et les territoires, dans deux grands domaines : le transport urbain (bus, tram, métro) et le transport ferroviaire (RER, trains régionaux, TGV), complémentaire du premier. Le réseau urbain croît d'autant plus que le taux d'urbanisation n'a jamais été aussi élevé. En 2050, les métropoles concentreront près des deux tiers, soit 67 %, de la population mondiale ! C'est ce qui explique la multiplication des lignes de métro et de tramways un peu partout en France.



Le potentiel urbain et ferroviaire - notamment à l'international - explique le besoin croissant d'apporter non seulement une qualité de service et des modes de transports décarbonés, mais aussi de développer de nouveaux usages et modes de transports comme l'autopartage, l'électrique.... Les expertises et solutions d'ENGIE Ineo, entreprise créatice de solutions pour les villes et territoires connectés, s'inscrivent pleinement dans cette dynamique d'optimisation du réseau de transports tout en adoptant une logique Zéro Carbone. Les défis sont nombreux pour satisfaire les besoins des collectivités locales et des Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM) tout en offrant une qualité de service croissante aux usagers qui recherchent avant tout la ponctualité, l'information et la sécurité.