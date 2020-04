Mulhouse tire un bilan satisfaisant du traitement de l’eau potable par ultraviolets

« Une solution qui apporte le meilleur dosage entre écologie, économie et conservation naturelle de l’eau »

Si toutes les villes en France et dans le monde sont à même de proposer un réseau d’eau potable digne du nom, reste que le plus souvent l’eau que nous consommons à un goût pas toujours très agréable. Après un traitement physique capable d’éliminer les corps flottants, les débris et les algues, l’eau que nous consommons habituellement passe aussi par un traitement chimique et biologique, afin d’éliminer les micro-organismes en suspension que les tamis de filtration, si fin soient-ils, sont incapables d’arrêter. Le chlore et l’ozone sont les réactifs chimiques les plus utilisés pour désinfecter l’eau en fin de filière, auxquels s’ajoutent des traitements biologiques par l’introduction de bactéries naturellement présentes dans l’eau. ( Source Services Eau France Pendant des années, comme toutes les villes de France la ville de Mulhouse a mis à disposition des habitants de son agglomération, une eau «», indique la collectivité Mulhousienne.Mulhouse et les 12 communes de sa métropole, seconde zone urbaine du Grand-Est derrière Strasbourg, forte de 285 120 habitants (2016), accorde, comme toutes les villes une grande importance à la qualité de l’eau distribuée aux habitants, consciente que cette ressource peut présenter un facteur de risque épidémiologique non négligeable en cas de problème de traitement. En 2016 la métropole alsacienne a lancé un appel d’offres afin de trouver une solution aux difficultés qu’elle rencontrait en matière d’odeur et de goût tout en garantissant une qualité optimale en matière de risque.Après consultation l’agglo de Mulhouse a retenu la société BIO-UV Group , premier fabricant français d’appareil de traitement de l’eau par ultraviolets. Pour la ville, la solution proposée par cette entreprise spécialisée, permet désormais de traiter l’eau de captage, sans ajout de produits chimiques, et notamment de chlore, et surtout sans détériorer l’eau et sans dégager d’odeur. Une petite révolution locale qui fait le bonheur des habitants.Selon ses concepteurs ce système simple, efficace et totalement inoffensif, élimine « 99,9% » des bactéries contenues dans l’eau de captage. De plus, le procédé se révèle écologique puisqu’il ne crée pas de sous-produits de désinfection susceptibles de polluer l’environnement.Le principe du traitement UV est simple, explique Alain Nguyen, ingénieur technico-commercial chez BIO-UV Group : «». C’est grâce à des lampes UV qui émettent une longueur d’onde de 254 nm que les micro-organismes peuvent être complétement éradiqués, la puissance germicide étant calculée en fonction du débit et de la qualité de l’eau puisée.Cette technologie approuvée par l’Agence Régionale de Santé, a d’abord été testé sur un puit, avant d’être étendue aux 8 puits utilisés par la métropole alsacienne. «», explique Denis Parmentier, le chef du Service des eaux de la ville de Mulhouse. Ce dernier n’exclut pas pour autant la chloration, laquelle «».