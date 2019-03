Nantes va ouvrir son premier « Food Hall » en 2020

« Nous sommes à la recherche de pépites passionnées, bienveillantes face à leurs convives audacieux »

Les gourmets et les gourmands l’attendent avec impatience. A partir de l’an prochain, les nantais mais pas seulement pourront investir les grandes tablées du « Food Hall » qui va s’installer dans les anciennes halles Alstom, dans la continuité de la Créative Factory, le tiers-lieu créatif de Nantes, face à l’École des Beaux-Arts. Un espace stratégique pour les concepteurs.Ce concept convivial, branché et parfois un peu cher, fait fureur dans la plupart des grandes métropoles européennes et américaines. Il permet de redonner envie aux urbains de se retrouver pour festoyer dans une ambiance chaleureuse qui fait la part belle aux produits locaux. Après Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes va succomber à la mode du « Food Hall ».Premier dans le Grand Ouest, ce nouveau lieu d'attractivité proposera une dizaine de stands de restauration thématiques, autour de grandes tablées offrant 200 places assises.Sans gluten, végétarien, carnivore, italien, sushi-lover… tous les amateurs de nourriture authentique et parfois originale pourront y trouver leur compte. «» précise la Samoa , l’aménageur de l’île de Nantes. «».Ce projet de restauration tendance ouvrira ses portes «» annonce Nantes Métropole. Dans cet ancien site industriel en cours de réhabilitation seront proposés une dizaine de petits restaurants, un espace événementiel, un bar, ainsi qu'un petit marché nocturne ouvert deux fois par semaine.(Créative Factory - NDLR) » appuie la Samoa, avec un espace rassemblant des exploitants aux valeurs communes autour d’une offre inventive et sans cesse renouvelée. Plus qu’un simple espace de restauration, «».Après un appel à projet, lancé l’an dernier par l’aménageur du quartier et la métropole nantaise, c’est le Groupe Chessé , un créateur nantais, «» qui a été choisi pour mener à bien ce projet novateur en matière d’alimentation. C’est donc ce dernier qui vient de lancer, début mars, un appel à candidatures pour les restaurateurs intéressé pour s’installer dans ce temple de la nourriture. Celui-ci devrait accueillir une dizaine d’enseignes autour de grandes tables autour desquelles s’installeront les clients.