Ne lavez plus votre linge, Hublo s’en charge, grâce à une application dédiée

» explique Stéphane Cohen, fondateur d’ Hublo . «».Si les blanchisseries - pressings restent ouverts pendant le confinement , ayant la chance de faire partie des commerces dits « essentiels », Hublo organise des livraisons gratuites à domicile des produits lavés et nettoyés, le plus souvent avec des transports écologiques : des triporteurs électriques. L’entreprise qui possède un savoir-faire artisanal, augmenté par les nouvelles technologies, entend cependant innover en profitant de l’occasion pour partager gratuitement les bonnes pratiques de la numérisation, avec tous les commerces de proximité de l’hexagone.Centrée sur l’humain, l’entreprise affiche des ambitions sociétales en allant à l’encontre de la précarisation des travailleurs et en recrutant ses artisans au juste prix avec une meilleure protection sociale. L’entreprise valorise le savoir-faire de ses employés à travers une reconnaissance symbolique et matérielle.Laver son linge à domicile est une source de pollution importante, faite de lessive, de microfibres textiles et plastique, bien souvent sous-estimée. «», souligne le fondateur d’Hublo, qui ne cache pas que les technologies actuellement exploitées par de nombreux pressings sont tout aussi polluantes que nos machines à laver personnelles. «».Laver le linge de manière écologique, c’est ce que propose l’entreprise, en utilisant des produits de nettoyage et de lavage éco-responsables. Et pour s’efforcer de développer des processus toujours plus respectueux de l’environnement, Hublo investit dans la recherche et le développement. «», poursuit Stéphane Cohen, «».Mais la société s’appuie aussi sur la technologie, même si elle considère que «» avec une application disponible sur les smartphones, qui permet de trouver le service de nettoyage le plus proche, indiquer le type de linge à laver, et le faire récupérer par un service gratuit de « grooms » à vélo qui le ramène une fois lavé, séché et repassé. Plus besoin de se déplacer, pendant ou après le confinément. L’application permet de suivre l’état d’avancement du lavage ou du nettoyage jusqu’à son retour au domicile du client, comme un colis commandé chez un fournisseur en ligne. Un service à valeur ajouté qui correspond aux usages et besoins des consommateurs qui n’ont plus à se soucier de faire tourner leur machine à laver qui, en plus d’utiliser des produits pas toujours écolos, est aussi une source de consommation d’électricité. Idem pour le fer à repasser qui consomme et prend beaucoup de temps.Ingénieur diplômé de l’INSA Lyon, Stéphane Cohen s’appuie aussi sur ses 20 années d’expérience dans le management, la vente, le marketing, la gestion de projets, les opérations et les technologies, en France comme à l’étranger, au sein de grands groupes de la Tech (Google, IBM,…), souhaite que « l».Afin de s’assurer de la qualité de ses prestations, Hublo a fait l’acquisition d’un premier pressing dans le 16ème arrondissement de Paris et étend son réseau avec le rachat d’un second établissement dans le 8ème arrondissement. Ce déploiement permet à la société de s’appuyer sur les compétences artisanales de ses employés déjà en place tout en leur proposant également des formations délivrées par le CTTN-Iren (Institut de Recherche sur l’Entretien et le Nettoyage). Au savoir-faire, Hublo y associe son expertise technologique avec son application dédiée qui s’appuie sur l'intelligence artificielle pour étendre l’usage des pressings de quartiers vers de nouveaux publicsL’ambition de Stéphane Cohen est de faire en sorte que les familles urbaines, qui ne disposent pas toujours d’appartement adaptés pour laver et faire sécher le linge, puisse retrouver le chemin du pressing. Cette période de confinement, où tout le monde est bloqué à l’appartement, le plus souvent en télétravail, permet de s’affranchir de cette tâche.