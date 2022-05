Nevers Agglomération expérimente l’intelligence artificielle dans son réseau d’eau potable

Pour les collectivités territoriales, l’optimisation des réseaux d’eau potable est une priorité. En France, plus d’un quart de l’eau potable est perdue pendant son transport dans les réseaux d’adduction. Elle ne parvient jamais à l’utilisateur final. Indispensable à la vie, la réduction des pertes d’eau devient un enjeu crucial pour des collectivités qui n’ont de cesse d’éviter de gaspillage.



« Grâce à l’expérimentation mise en place pour Nevers Agglomération, nous souhaitons développer une offre IA dédiée aux réseaux d’eau et adaptée à chaque ville et territoire, en termes de déploiements et de coûts », ajoute Stéphane GERVAIS-DUCOURET, VP Executif Innovation Stratégique & Smart Data chez LACROIX . « Au sein de LACROIX, l’équipe innovation et le bureau d’étude travaillent en étroite collaboration ce qui nous permet d’être toujours plus ambitieux dans les innovations que nous proposons. »



Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, l’ETI familiale LACROIX, dont le siège est situé dans l’agglomération Nantaise, à Saint Herblain, accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.