Noisy-le-Grand, ville engagée dans une démarche durable de transition énergétique

Dans un contexte de tension énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Noisy-le-Grand a décidé de renforcer son engagement dans la transition énergétique en réduisant considérablement la consommation en fluides des bâtiments communaux », déclare Brigitte MARSIGNY, Maire de Noisy-Le-Grand, dans un communiqué. « L’objectif est double pour la ville : limiter son empreinte carbone et répondre à la hausse des prix des ressources fossiles ».



Située à l’est de la capitale, la ville de Noisy-Le-Grand (68 000 habitants) est dotée d’un patrimoine public de près de 200 bâtiments sur une surface d’environ 200 000m² comprenant notamment l’Hôtel de Ville, des centres techniques et culturels, 55 écoles et des infrastructures sportives.



Depuis 2020, dans le cadre de la mise en place d’une plateforme d’intelligence des données et de collecte des données relatives à la consommation énergétique, Noisy-Le-Grand dispose d’un tableau de bord de pilotage des fluides. Ce qui lui permet de mieux suivre la consommation énergétique de la collectivité.



Mais pour aller encore plus loin dans la démarche de surveillance et réduire drastiquement les consommations, la collectivité francilienne va utiliser l’intelligence artificielle (IA) afin de mieux appréhender les cas d’usage et de consommation des bâtiments. Cette méthodologie permettra en collaboration avec les usagers, d’ajuster la fourniture en énergie des bâtiments en fonction de leurs besoins



En parallèle, Noisy-Le-Grand a développé de nouveaux projets de construction répondant à ses objectifs en matière d’économie d’énergie, avec notamment la création de l’ensemble scolaire : Loiseau Lyre, ouvert depuis la rentrée de septembre. L’ensemble d’une superficie totale de 6 245m² et d’inspiration nordique, est constitué d’un bâtiment à énergie positive (BEPOS). Il a été pensé pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme et ainsi réduire de 1% (190.000 kWh/an) la consommation d’énergie notamment grâce à la captation et la production des énergies naturelles.



Depuis 2021, la Ville remplace également ses lampadaires électriques par l’installation d’un éclairage public intelligent sur 9 500 points lumineux dans toute la ville. Les feux tricolores, les illuminations des fêtes de fin d’année et 39% des lampadaires sont équipés de ce système. A ce jour, 568 lampadaires ont été remplacés.



Enfin, Noisy-Le-Grand travaille également sur plusieurs pistes d’économies à expérimenter : l’extinction des lumières dans les parcs et jardins fermés la nuit, l’ajustement de la luminosité entre 22h et 5h selon les quartiers de la ville et la détection sur les mails piétons afin de réguler au mieux l’éclairage. Pour la municipalité, « l’enjeu consiste à préciser les usages en fonction des typologies de voie ». En optimisant ses pratiques en matière d’éclairage, Noisy-Le-Grand prévoit un abaissement des flux lumineux de 30%.