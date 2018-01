Non polluants, les vélos à hydrogène s'installent en France

Que ce soit pour les voitures ou les vélos, l'énergie électrique commence à intéresser un nombre croissant d''urbains sensibles à la protection de leur environnement. Oui, mais ... si l'on peut considérer que l'électricité est, dans son utilisation une énergie renouvelable qui tend à réduire le taux de pollution de nos villes, elle l'est beaucoup moins dans sa production, majoritairement nucléaire, mais aussi dans la fabrication des batteries et leur recyclage. Ainsi l'électricité, mise en avant comme l'alternative écologique en matière d'énergie n'est pas aussi vertueuse qu'on voudrait nous le faire croire.



Et les vélos qui n'utilisent normalement que la force de nos mollets pour se déplacer, lesquels n'engendrent aucune pollution, deviennent polluants pas la seule présence de batteries censées assister dans l'effort les moins sportifs d'entre-nous.



Des piles à hydrogène, moins polluantes c'est ce qui a conduit Pragma Industries, une entreprise de Biarritz (Pyrénées Atlantique), à concevoir les premiers vélos à hydrogène. La particularité de ces vélos réside dans le fait qu’ils sont alimentés par un mélange gazeux composé d’hydrogène et d’oxygène qui permet d'obtenir une autonomie de 100 kilomètres, contre 50 pour les vélos électriques classiques. « Cette assistance permet de prendre de la vitesse et de monter les pentes plus aisément », précise Christophe Bruniau, directeur des ventes de Pragma Industries.



Si ce vélo accuse 25 kg sur la balance, soit le poids d'un vélo électrique classique, c'est surtout son prix qui pourrait faire réfléchir les nouveaux acquéreurs et la nécessité d'avoir recours à une station de recharge. En effet les vélos à hydrogène sont commercialisés à 7500 €, alors que les vélos électriques classiques sont vendus aux alentours de 2000 €, voire moins pour les modèles d'entrée de gamme. Toutefois le constructeurs affirme que le coût pourrait descendre à 3 500 € à l'horizon 2020. Mais ce nouveau vélo à un argument en plus de la non pollution : un vélo électrique classique doit être branché pendant plusieurs heures, recharger celui proposé par Pragma ne prend que deux minutes.