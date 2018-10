Numérique : en 2019 la France devra relever trois défis

En 2019, la sécurité va représenter un des défis majeurs des entreprises. Elles ne peuvent plus se contenter de lancer toujours plus de projets digitaux sans intégrer les risques et les éventuelles failles.



Aux débuts d'Internet, la sécurisation était relativement simple puisqu'il suffisait de protéger l'unique accès physique donnant un accès au web. Désormais, la situation est radicalement différente : l'information est visible partout et les données sont stockées dans des datacenters disséminés partout dans le monde. Ce qui multiplie les risques



« Pour faire simple, il est possible de faire une comparaison avec la colocation. Avant, vous étiez l'unique locataire, voire le propriétaire, donc vous étiez le seul à connaître la valeur de vos biens et à connaître les risques. Maintenant, vous êtes en colocation ! », confirme Nicolas J. Lecocq . « S'il n'y a pas une remise en question en amont, il peut y avoir de grosses failles de sécurité : personne n'aura la responsabilité de verrouiller la porte, un colocataire peut laisser entrer des personnes que vous ne connaissez pas » .



Les dirigeants ont souvent l'impression que leur responsabilité est plus floue et qu'elle est partagée avec les géants du web diffusant ou stockant les informations. Mais la réalité est radicalement différente. D’autant qu’il existe en Europe une certaine défiance vis-à-vis des acteurs majeurs des plateformes digitales majoritairement américaines. C'est pourquoi la sécurité est d'autant plus importante puisque ces acteurs peuvent avoir accès aux données personnelles.