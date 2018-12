Numérique et élus locaux : une alliance indispensable

La généralisation des outils numériques et participatifs dans les collectivités ces 10 dernières années a prouvé l’intérêt qu’avaient les maires à saisir cette opportunité pour mieux connaître leur territoire, mieux écouter et mieux dialoguer avec leurs concitoyens. Et en offrant une place de choix aux outils digitaux dans son programme, le Salon des Maires 2018 acte définitivement l’avènement d’une nouvelle ère dans la numérisation des villes.



S’agit-il d’une « startupisation » de nos villes ? Non, plutôt de l’utilisation judicieuse et stratégique d’outils numériques qui permettent désormais de mettre l’intelligence collective au cœur de la décision publique : en transformant les citoyens en acteur de leur ville, les maires engagent non seulement un dialogue continu et direct avec eux, mais ces outils leur permettent de participer concrètement à l’amélioration de leur cadre de vie en facilitant, lorsque cela est permis, le rôle des services publics.



Dans un contexte budgétaire en crise, des solutions crédibles, efficaces et durables pour répondre aux besoins des citoyens. Et le numérique pourrait bien en ce sens être le seul à transformer le quotidien des citoyens et de de nos maires, pour passer de « premiers de corvées » aux remparts incontournables de notre démocratie.



Renaud Prouveur

fondateur de Spallian et de TellMyCity