Orange lance deux plateformes d’expérimentations 5G dans la bande 26 GHz

Lieu de co-innovation, le «» offre à Orange et à ses partenaires un environnement de test de connectivité 5G en intérieur et en extérieur. Depuis décembre 2018, une quinzaine d’entreprises ont pu tester des produits et des services innovants, et bénéficier de l’accompagnement des experts de l’opérateur national. Ces tests fonctionnent dans la bande de fréquences 3,4-3,8 GHz, celle qui est en cours d’attribution en France.Dans les prochains mois, le 5G Lab de Châtillon ouvrira ses portes aux partenaires et entreprises qui souhaitent aussi tester le réseau local 5G dans la bande des 26 GHz, et évaluer sa capacité à délivrer des expériences multimédia enrichies dans des zones d’affluence, et dans certaines situations de mobilité (streaming vidéo haute résolution 4K/8K, 360°, réalité augmentée, virtuelle ou mixte), production vidéo via la 5G, jeux en réseau dans le cloud, tournois d’e-sport…).», précise Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Générale Adjointe et Directrice Technologie et Innovation d’OrangePrécisons que la bande de 26 GHz, dite « bande millimétrique », offre des débits importants à courte distance, tandis que la bande 3,4 – 3,8 GHz, dont la procédure d'attribution sera lancée dans quelques semaines, offre à la fois débit et portée. Jusqu'à présent, cette bande de fréquence était utilisée pour les liaisons satellitaires. Les onze porteurs de projet disposeront des bandes de fréquence de 26 GHz d'ici le 1er janvier 2021 au prix de 200 euros par an et par bloc de 200 MHz, et ce pendant trois ans. Une durée calculée en fonction du temps moyen des projets R&D. «», confie Antoine Garibal, directeur de la stratégie et du développement chez Siemens dans les colonnes du Journal du Net Les cas d'usage du haut débit 5G concernent principalement la transmission de vidéo en temps réel ou le pilotage à distance de navettes autonomes. Ainsi les futurs utilisateurs de la 5G pourront télécharger un film en haute définition en deux ou trois secondes et théoriquement capables de transférer 20 gigabits de données par seconde, depuis une station de base jusqu'à un appareil connecté au réseau, et 10 gigabits par seconde dans le sens inverse, soit environ 100 fois plus que les réseaux 4G. S’il s’agit de l'objectif fixé aux opérateurs par l'Union internationale des télécommunications, ce débit reste toutefois théorique.