Orléans Métropole se dote d'un système de vue immersive 3D

CycloMedia est une société néerlandaise spécialisée dans la visualisation à grande échelle et systématique d’environnements à partir de photographies panoramiques à 360 ° qui bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans. Cette dernière qui utilise une technologie propriétaire qui s’interface avec les systèmes géographiques, travaille actuellement avec plus de 400 villes et collectivités dans le monde.», ajoutent Jérôme RICHARD. En effet ce système immersif en haute définition, offre une précision de 2cm en planimétrie et de 3 à 5 cm en altimétrie, beaucoup mieux que Google Street View. Ce qui permet de l’utiliser pour les aménagements de la voirie, mais aussi d’effectuer des mesures et des simulations sans avoir à se déplacer sur site. C’est, pour la collectivité, de répondre plus facilement aux demandes des habitants, des entreprises et des prestataires de service. Le coût de l’opération s’élève à 490.000 €, dont 200.000 pour l’acquisition de 1.000 km de voiries.Et les prévisions d’usages ne manquent pas : simulation des zones à risque (inondation), observation du bâti, surveillance de la signalisation, aide à l’instruction de demandes d’utilisation de l’espace public, mise en place de protections lors des grands événements, … Pour la collectivité cet outil contribue à l’amélioration des services rendus aux usagers et au développement de la Smart City. Aujourd’hui, seule la partie sud-Loire de la Métropole est réalisée, la partie nord est en cours de réalisation.Pour en savoir plus sur l'application, cliquez ICI