OsmoKey, la solution sans contact humain pour l’accès aux résidences de vacances

Cette année les vacances estivales ne seront pas comme les autres. L’épidémie de COVID-19 est passée par là en début d’année et le virus, quoique en net recul, est toujours présent en ce début d’été. Les campings et résidences, comme tous les lieux recevant du public ont l’obligation de prendre des mesures pour endiguer la propagation et éviter, tant faire se peut, que de nouveaux foyers s’installent. Conformément aux mesures préconisées par les autorités sanitaires, le port du masque, la distanciation physique et le nettoyage régulier des mains et des appareils, restent de mise pendant toute la durée des vacances.Pendant cette période incertaine, les établissements de vacances se doivent de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettent de protéger leurs salariés comme les vacanciers qu’ils accueillent, sous peine de ne pas pouvoir ouvrir.Pour limiter les contacts humains et une éventuelle propagation par les clés remises aux résidents des mobil-homes, l’entreprise française Osmozis leader de l’installation de réseaux WiFi multiservices, dans les résidences de vacances, propose une solution adaptée à la crise sanitaire que nous traversons. OsmoKey est une serrure connectée qui permet au résident de s’affranchir du passage par l’accueil pour prendre possession du mobil-home ou du chalet qu’il a loué pour l’été. Et ceci grâce au code préalablement attribué, activable par un clavier à touches sensitives intégré à la serrure ou un bracelet à puce RFID. Simple et efficace. Bien sûr une petite désinfection du clavier s’impose lors de chaque changement de locataire.», explique Patrice PICHERY, dirigeant du camping « Le Robinson », à Marseillan (34). «».Les serrures fonctionnent sur la base d’un réseau bas débit LoRaWan, autonome et indépendant des autres réseaux. L’installation et l’entretien de ces serrures connectées qui se greffe sur les portes PVC, à la place des serrures d’origine, est assuré par Osmozis. Selon l’installateur, cette solution rassure autant les propriétaires que les occupants des lieux, ces derniers n’ayant plus de clé à transporter, et à perdre parfois. Il suffit de mémoriser le numéro d’accès ou d’utiliser un bracelet connecté.», explique Gérard Tremblay, PDG d’Osmozis. «».Spécialiste des vacances connectées en Europe, la société Osmozis dont le siège social est installé à Clapiers, ville de la périphérie de Montpellier (Hérault), est un acteur majeur de la fourniture de réseaux WiFi et IoT (Internet des Objets) dans les résidences de vacances et campings. En 15 ans l’entreprise a installé plus de 29 000 équipements WiFI/Lora sur 2 000 sites en Europe.