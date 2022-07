Piscines privées : la nage à contre-courant du réchauffement climatique

Dès que les températures grimpent, les Français rêvent d’une piscine dans leur jardin. Et ils sont de plus en plus nombreux à passer à l’acte pour la plus grande satisfaction des piscinistes qui voient leur chiffre d’affaires grimper aussi vite que le thermomètre. D’autant que sur le plan tarifaire, les piscines deviennent abordables. Mais, au moment où les rivières et sources sont au plus bas et que l’eau devient une ressource à protéger, sous peine d’en manquer, est-il raisonnable de se lancer dans l’installation d’une piscine, qu’elle soit enterrée ou hors-sol ?Depuis plusieurs décennies, la France cultive son exception en matière de piscines, devenant même vice-championne du monde en la matière. «», rapporte Stéphane FIGUEROA, président de la Fédération des professionnels de piscine (FPP) et directeur général de Fluidra France au micro de France Info. Et, selon ce dernier, ce n'est pas près de changer. «», ajoute le président avec un accent sudiste qui trahit ses origines, celles où se développe le plus important marché français de la piscine. Vaucluse, Var, sont les trois départements français où l’on installe le plus de piscines en France. 16% des logements en sont équipés.L’intérêt d’un rectangle bleu-azur au milieu de la pelouse, début dans les années 1990 et c’est largement démocratisé depuis. Cet engouement est porté par des industriels français des loisirs aquatiques, parmi lesquels le Stéphanois Desjoyaux, devenu depuis le leader mondial du marché avec plus de 13 000 bassins construits l’an dernier, avec des prix toujours plus attractifs. Au point que maintenant ce marché n’est plus réservé aux classes sociales supérieures. La part des possesseurs de piscines chez les employés, les ouvriers et les agriculteurs a ainsi bondi de dix points en quatre ans, selon une étude commandée par la FPP.«», se félicite le PDG, Jean-Louis Desjoyaux, sur France Info.Et il ne s’y trompe pas, le marché est devenu juteux, les prix ayant fondu au soleil de l’été, et au sud comme au nord, on installe des piscines avec des accessoires comme des pompes à chaleur et des toitures rétractables qui permettent d’augmenter la durée d’utilisation, même dans des régions peu ensoleillées. Ce sont surtout les piscines hors-sol, liner sur armature ou en bois qui ont tiré le marché. On peut s’en offrir une de taille acceptable, pour moins de 10 000 euros alors qu’il faut plus du double pour la même en version enterrée. Des tutos fleurissent même sur internet pour construire son bassin sois même. L'idéal de la piscine s'est peu à peu généralisé. Tout le monde veut son morceau de ce rêve, même si celui-ci n’est pas compatible avec les prescriptions en matière de réchauffement climatique.