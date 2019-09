Pistes cyclables rétroéclairées, rechargeables par le soleil : l’exemple de la Pologne

Contrairement aux techniques hollandaises composées de panneaux photovoltaïques dont l’objectif n’est pas d’éclairer directement sol mais d’alimenter des « leds » placés aux abords de la route, lesquelles disposent de 30% d’énergie en moins par rapport à des systèmes placés sur les toits voisins ou les luminaires eux-mêmes, les ingénieurs polonais ont travaillé sur le matériau utilisé dans la construction des pistes cyclables. Il s’agit d’un matériau synthétique de surface, de l’asphalte luminophore, qui peut emmagasiner la lumière du jour et la restituer pendant 10 heures une fois que ses particules ont chargée par le soleil. La piste expérimentale qui ne fait qu’un kilomètre, peut donc produire une lumière de couleur bleue, couleur choisie pour son adaptation à l’environnement, pendant toute la période nocturne, sans aucun problème.Mais la seule incertitude de ce matériau, c’est sa durabilité. Pour l’instant ce procédé est toujours en test et nul doute que si l’expérience se révèle concluante, elle sera étendue à tout le pays confirment les concepteurs et certainement dans d’autres.En attendant de nombreuses entreprises, tant en Europe qu’outre Atlantique travaillent sur des projets de routes solaires capables de recharger les véhicules électriques mais aussi de fournir de l’électricité aux habitations voisines. En France une startup Girondine , Olikrom, travaille sur « des pigments intelligents » qui capturent et stockent la lumière du soleil afin de la restituer la nuit. Cette petite entreprise a réalisé, en partenariat avec le groupe Eiffage, une peinture routière sur une voie verte dépourvue d'éclairage public, dans le but de guider les cyclistes la nuit. Ce dispositif moins important que le projet polonais permet d’apporter de la sécurité, sans avoir à faire d’important travaux d’infrastructure.