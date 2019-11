Place au vert : et si on remplaçait les horodateurs par des arbres

Exit les vieux horodateurs pour lesquels il faut avoir de la monnaie en poche pour régler son stationnement, bon nombre de villes proposent, en plus du paiement traditionnel, une solution de paiement à l’aide d’un smartphone. Il suffit de saisir, depuis une application spécifique, le temps de stationnement prévisible et le véhicule concerné, - l’application reconnaissant par géolocalisation la zone concernée et donc le tarif -, pour payer sa place. Système adopté par un nombre croissant d’automobilistes, ce système permet de régler son stationnement au plus juste en cas de temps plus court, ou de l’augmenter, sans se déplacer pour remettre des pièces dans l’appareil.Parmi les sociétés qui ont révolutionné les habitudes de paiement des automobilistes, PayByPhone, 30 millions d’utilisateurs dans le monde et plus de 3,5 millions de téléchargements d’application en 2018, fait figure de précurseur et entend bien le rester. C’est pour aller plus loin et se lancer un nouveau défi que l’entreprise propose désormais de réduire et compenser l’empreinte carbone liée au stationnement en enrôlant les villes dans le projet « Place au vert » et ainsi soutenir « Cœur de Forêt », une association qui agit depuis plus de 10 ans pour la protection et la valorisation des forêts et des hommes. Le principe proposé par PayByPhone est d’encourager les villes à remplacer les horodateurs devenus obsolètes par des arbres. Si certains sont déjà installés dans des artères boisées ce n’est pas un cas général et notamment à Issy-les-Moulineaux où le concept vient d’être lancé. Et ce n’est pas par hasard pour cette ville qui innove sans cesse pour le bien être des habitants, malgré qu’elle soit l’une des principales portes d’entrée de Paris : c’est cette même ville qui fut la première à mettre en place l’application PayByPhone.» déclare Philippe Lerouge, Co-Fondateur de PayByPhone. «L’initiative « Place au vert » a donc été imaginée pour mettre le stationnement au cœur d’un projet responsable avec un concept simple : planter des arbres au nom des collectivités qui auront réduit leur flotte d’horodateurs en 1 an. Et tout le monde y gagne, y compris les citoyens qui, en utilisant l’application de paiement à distance, contribuent à réduire l’impact des horodateurs. Bien sûr cette initiative tout intéressante soit-elle sur le plan climatique, est relative puisque les systèmes informatiques utilisés par les applications digitales, et notamment les serveurs et internet d’une manière générale, ont un impact carbone élevé. Mais elle permet d'engager les villes vers la reforestation et l'aménagement d'îlots de verdure bienfaisants.