Pour certifier ses informations, Lorient Agglomération expérimente la blockchain

Assurer la sécurité des informations stockées et transmises par les collectivités publiques est l'un des éléments majeurs du développement des villes et territoires intelligents. La technologie « blockchain » qui consiste à crypter les information et à les transmettre via un maillage de serveurs (peer-to-peer) en se passant d'intermédiaires censés assurer la cybersécurité, tout en rendant les informations publiques infalsifiables, a retenu l'attention de la communauté urbaine de Lorient en Bretagne sud qui vient de l'adopter pour transmettre ses informations aux élus communautaires.





« Lorient Agglomération poursuit son développement numérique et s’inscrit dans une volonté de modernisation du service au public et de promotion des usages », explique dans un communiqué l'agglomération lorientaise . « Dans le prolongement de la réflexion portée par l’Etat sur les utilisations de la Blockchain, elle vient de faire appel à cette nouvelle technologie pour transmettre et certifier des informations ».





Pour mettre en place cette nouvelle technologie qui, après la cryptomonnaie Bitcoin, fait des émules, la collectivité morbihannaise a sollicité la startup rennaise « Wolett », un société qui s'est fixée pour objectif de « construire des outils accessibles à tous et qui permettent de profiter pleinement des énormes avantages qu’offre la technologie Blockchain ».





Alors que son Schéma territorial du développement du numérique est en cours d’élaboration, Lorient Agglomération a souhaité utiliser les dernières innovations numériques pour simplifier et sécuriser le processus de convocation des élus aux séances du conseil, du bureau et des commissions.





Sur une page spécifique consacrée à l'utilisation de cette nouvelle technologie, la collectivité explique le fonctionnement de la Blockchain, laissant la possibilité aux citoyens de pouvoir consulter le registre des convocations aux séances sans pouvoir le modifier, le point clé de la chaîne de blocs.







La blockchain permet notamment de renforcer la sécurité, la transparence et la traçabilité des informations dématérialisées tout en optimisant le confort des utilisateurs. Concrètement, désormais les élus ayant opté pour une convocation dématérialisée reçoivent un mail personnalisé contenant de simples liens web permettant d’accéder aux projets de délibérations. Leur activation génère un accusé de réception et ces mouvements ainsi que les documents relatifs aux Conseils communautaires sont ancrés dans la Blockchain au fur et à mesure de la production.





« Cette nouvelle procédure remplace une simple mise à disposition sur un espace sécurisé de partage de fichiers », poursuivent les initiateurs de cette expérimentation. « L’initiative, parmi les premières en France, devrait permettre de sensibiliser les élus et les agents de Lorient Agglomération au potentiel de cette nouvelle technologie et d’envisager d’autres possibilités d’usages » . C’est, pour les élus communautaires « tout l’enjeu du travail autour du Schéma du développement du numérique de Lorient Agglomération qui va se poursuivre au cours de l’année 2018 ».