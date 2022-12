Pour lutter contre le réchauffement climatique, la forêt réinvestit la ville

Outre la captation du CO2, ces forêts permettent de lutter contre les îlots de chaleur en été, en créant des zones d’ombre et en faisant baisser la température ambiante, surtout en période caniculaire. Elles améliorent la qualité de l’air en réduisant la diffusion des particules fines, rendent les sols plus perméables, contrairement au bitume et au béton, favorisant ainsi la croissance des végétaux, améliorent la qualité de vie et le bien-être des habitants et enfin favorisent le retour d’oiseaux et d’insectes en voie d’extinction du fait de l’agression des territoires urbains.Plantées et entretenues, le plus souvent selon le principe du botaniste japonais Akira Miyawaki , créateur d’une méthode reforestation dont notre planète à besoin, ces mini-forêts commencent à se développer dans de nombreuses villes françaises.A Paris, la maire Anne HIDALGO, réduire les espaces bitumés de la ville qu’elle gère, en remplaçant la moitié des places de stationnement par des espaces verts, ce qui représente, en plus de la création de forêts urbaine dans plusieurs sites emblématiques, plus de 700 000 m2 à débitumer et végétaliser. Un choix assumé qui n’est pas du goût de tout le monde, mais qui commence à faire son chemin.A Bordeaux et sa métropole, territoire géré par un élu « vert », la majorité en place souhaite également réduire les espaces bitumes, planter un million d’arbres sur l’ensemble du territoire métropolitain et multiplier la création de forêts urbaines, selon la méthode Miyawaki.Angers, ville dédiée au végétal, avec un parc ludo-éducatif, Terra Botanica, souvent citée comme ville verte où il fait bon vivre, de nombreux arbres malades ou envahissants, ont été abattus au bord des rues, pour favoriser le passage des lignes de tramway et améliorer l’urbanisation de certains quartiers. En compensation d’autres espèces d’arbres ont été plantés ainsi que des forêts urbaines comme celle du Grésillé . L’ex-maire, Christophe BÉCHU, aujourd’hui Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires avait promis de planter 100 000 arbres en cinq ans sur l’ensemble de l’espace public.Lyon, a mis en place, depuis 2017, un Plan Canopée qui vise à planter 3 000 arbres par an. Nantes a objectif de planter et de préserver l’équivalent de 2 000 terrains de football à l’horizon 2030-2050. Les exemples ne manquent pas, toutes les villes françaises, ayant adopté des plans de végétalisation et reforestation de l’espace public.