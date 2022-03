Présidentielle : France Urbaine propose une démarche de transition écologique territorialisée, solidaire et sobre

« L’action publique ne saurait être autre que le fruit d’une gouvernance démocratique co-construite avec les citoyens »

Confier aux métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération de plus de 250 000 habitants le statut d’Autorité organisatrice de la transition écologique ;

Garantir aux territoires urbains, en matière de GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), la possibilité d’exercer de manière effective cette compétence, en coopération étroite avec les autres acteurs locaux ;

Accroître les moyens permettant de disposer, dans les délais les plus brefs, d’un outil national permettant de connaître, mesurer et évaluer les actions en faveur de la préservation de la biodiversité ;

Faciliter l’émergence de projets citoyens en matière d’énergie renouvelable (EnR) ;

Donner plus de leviers aux collectivités locales pour parvenir à respecter les normes fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé, pour pouvoir agir concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air. (Voir les propositions détaillées (PDF))

Parmi les grands thèmes dans lesquels devra s’investir le futur Président de la République Française, figure la transition écologique, laquelle doit être à la hauteur des enjeux des prochaines années. Et le dernier rapport du GIEC , plutôt alarmiste, est là pour nous le rappeler. L’association France Urbaine , qui regroupe les grandes villes de France, les métropoles, les communautés urbaines et communautés d’agglomération, n’y est pas insensible. La preuve : elle a adressé aux candidats à l’élection présidentielle, 27 propositions par lesquelles elles appellent les candidats à repenser la gouvernance et le financement de la transition écologique.», confirme l’association France Urbaine dans un communiqué.Selon l’association des grandes villes de France, 60 % de la population de l’aire urbaine française vit dans des métropoles (hors Métropole Aix-Marseille Provence et Eurométropole de Lille), et près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial proviennent des villes. Il y a donc urgence à agir.», rappellent les élus de France Urbaine, et en premier lieu, sa présidente, Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. «».Les 106 collectivités de France Urbaine, proposent donc de bâtir une société, plus résilientes et plus juste, dont ils seraient, comme d’ordinaire, au premier rang de acteurs. Leur connaissance accrue du terrain, n’étant pas à remettre en cause.», appuie France Urbaine en présentant une méthode transversale «Les principales propositions de France urbaine :Pour les élus locaux, gestionnaires de plus grandes villes et métropole, est fondamental que la transition écologique soit solidaire. «».Enfin, France Urbaine rappelle la nécessité de faire évoluer le paradigme actuel de la transition écologique, pour l’inscrire dans une logique de sobriété et de limitation exempte des perturbations environnementales plutôt que de compensation a posteriori.Ces grands principes doivent s’accompagner d’un effort en matière de formation des élus et agents des collectivités territoriales, en appuyant sur les conséquences des bouleversements climatiques et aux enjeux de la transition écologique sur les territoires.», conclue l’association.