Produits et impact carbone : une priorité pour 2022

Plus coûteux à produire, les produits écologiques se vendent tout de même mieux que leurs équivalents « moins verts », les consommateurs étant disposés à payer plus cher un produit à faible empreinte carbone. En effet, selon les chiffres d’une enquête Akeneo menée avec Opinion Way l’an dernier, 52 % des consommateurs se disaient prêts à payer plus lorsque les valeurs de la marque concernée font partie des informations produits partagées. Cette étude démontre bien que les niveaux d’implication écoresponsable des marques ont une incidence directe sur l’image que véhiculent ces dernières. Ils influencent fortement les utilisateurs quant à la confiance et l’attachement accordés à ces marques, ainsi qu’à leur échelle d’engagement envers celles-ci.Pour être le plus transparent possible, et assurer aux clients une visibilité des objectifs de la marque, les entreprises doivent clairement afficher leurs engagements environnementaux via des certifications et labels officiels de bas niveau de carbone. En effet, toujours d’après la même enquête, 62 % des utilisateurs dans le monde souhaitent la présence de certificats et labels de qualité dans l’information produit, et 49 % souhaiteraient voir afficher le respect de l’environnement et du développement durable dans la fiche produit. Accorder au client le droit de connaître et de comprendre l’empreinte carbone de ses achats est un réel atout concurrentiel pour les entreprises en 2022.