Protection de la vie privée : Issy-les-Moulineaux fait le choix de Qwant

Pour aller plus loin dans la démarche, la collectivité vient de signer une charte de partenariat avec la société française qui gère le moteur de recherche. Cette charte stipule l'installation de Qwant comme moteur de recherche sur les 1000 postes informatiques de la Mairie, des équipements culturels et sportifs, des écoles primaires et des services de Seine Ouest Habitat et du CCAS. Cette disposition prendra effets à compter du 5 novembre prochain.En parallèle, la Ville annonce qu’elle va mener une campagne de sensibilisation, avec les équipes de Qwant, en direction des agents municipaux et des chefs d'établissements scolaires à travers des sessions d'information et de formation.Les seniors ne sont pas oubliés dans cette démarche de sensibilisation, puisque des sessions d’accompagnement sont prévues au sein de « l’espace Seniors » d’Issy. De même « Qwant junior », une version sécurisée et spécialement développée pour les 6-12 ans sera désormais le moteur de recherche par défaut de l'Environnement Numérique de Travail (ENT) des écoles primaires de la Ville. Conçue sans publicité et sans accès aux sites pornographiques, violents ou de commerce en ligne, cette version filtre les contenus choquants et inadaptés aux internautes les plus jeunes.Doté d'une interface plutôt réussie et surtout pas encombrée de messages publicitaires ou d’accroches orientant le choix de l’intenaute, Qwant permet de trouver efficacement les informations recherchées sur l'ensemble du Web et des réseaux sociaux, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites et services indexés sans discrimination, sans modifier l'ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l'utilisateur. Qwant a géré plus de 9,8 milliards de requêtes en 2017.