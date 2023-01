Au cours de l’année, ce nouveau règlement va s’appliquer à l’ensemble des espaces publics et privés de la métropole, ce qui entrainera la disparition de près de 1 000 supports publicitaires d’ici fin 2024. « Soit une réduction de 45% de la publicité sur la métropole », précise la ville de Nantes



La réduction de la publicité sur l’espace public nantais aura une conséquence directe sur les finances de la collectivité. La baisse est évaluée à 30% de la redevance publicitaire versée par JCDecaux, soit une somme d’environ 3 millions d’euros.



Un choix ambitieux, assumé par les élus nantais, qui permettra d’offrir un meilleur cadre de vie aux habitants et permettra à la collectivité de réalisé des économies en matière d’énergie.



« La seule dépose des panneaux électrifiés représente une économie de 625 000 kWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 40 foyers de 4 personnes utilisant uniquement l’électricité à leur domicile », indique Tristan RIOM, adjoint à la maire de Nantes, délégué à l’énergie. Les panneaux déposés à Nantes seront reconditionnés par JCDecaux et réinstallées dans d’autres villes. Sauf si dernières font aussi le choix de réduire l’implantation de ces grands panneaux.



La décision nantaise concerne aussi le tramway qui circule sur le territoire de la métropole urbaine. Les rames ne serviront donc plus de support publicitaire comme c’est de plus en plus le cas dans de nombreuses villes.



« Depuis le 3 janvier 2023, il n’y a plus aucune campagne dite commerciale en « total covering », (flocage intégral d'une rame) explique-t-on à la Semitan, gestionnaire du réseau lequel ajoute que ce choix lui fera perdre entre 200 et 300 000 euros par ans sur les 1,1 millions d’euros que rapporte la publicité sur les transports collectifs.