Quand les systèmes de sécurité physique captent les villes intelligentes

De nombreux acteurs sont capables de répondre avec précision à un besoin spécifique de la Smart City, que cela soit en termes de parking, de qualité de l’air, de gestion des bâtiments, etc. Mais à l’heure d’intégrer tous ces systèmes afin de gagner en visibilité et en pertinence, peu sont en mesure d’aller plus loin que leur seule solution.



Les systèmes de sécurité physique à architecture ouverte s’imposent ici naturellement comme un système central et fédérateur, capable d’aller chercher, d’analyser et de mettre en corrélation les données de toutes sortes de capteurs dans la ville. Par la nature de leur mission, ils ont en effet d’ores et déjà cartographié l’ensemble de la ville ; et parce qu’ils sont ouverts, ils sont également en mesure de prendre en charge une large gamme de technologies tierces.



Prenons l’exemple de la gestion de trafic. Les capteurs dédiés peuvent être couplés aux caméras de vidéoprotection et à l’analyse vidéo. Les causes d’un ralentissement peuvent ainsi plus facilement être identifiées et les premiers secours être plus rapidement prévenus. En y intégrant également la gestion des panneaux de signalisation, les automobilistes peuvent être prévenus d’un incident en quasi temps-réel et des itinéraires alternatifs peuvent leur être proposés.



La gestion de la qualité de l’air peut également en bénéficier. En intégrant les capteurs de présence de particules polluantes ou explosives dans l’air et en définissant des seuils d’alerte, des événements spécifiques peuvent être déclenchés dans la solution de sécurité physique, comme la diffusion d’alertes pollution. Les données collectées et analysées peuvent ainsi servir pour des prises de décision immédiates, mais également à alimenter des plans d’urbanisation plus larges pour améliorer la qualité de vie dans la ville aujourd’hui et demain.



La gestion énergétique des bâtiments est encore un autre aspect de la Smart City qui peut bénéficier des données de sécurité physique. La gestion de la température intérieure, par exemple, peut être améliorée en la couplant au contrôle d’accès ou à la gestion vidéo. En adaptant la température en fonction de la présence ou de l’absence d’employés dans les bâtiments, la ville peut ainsi optimiser sa consommation énergétique et réduire son impact sur le climat.



Les exemples sont encore très nombreux. Pour la Smart City, l’exploitation plus intelligente des données des capteurs, c’est-à-dire en corrélation les unes avec les autres et non en silos, permet d’atteindre des niveaux inédits de qualité de vie, de service rendu aux habitants et donc d’attractivité. Parce qu’ils sont compatibles avec un grand nombre de technologies tierces, les systèmes de sécurité physique à architecture ouverte représentent la meilleure façon d’y parvenir.