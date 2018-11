Quel sort pour les données personnelles après la mort ?

Avec l’essor du numérique et du web, la question de la mort – certes peu joyeuse – ne peut plus être éludée ; la présence sur la toile et sur les réseaux sociaux d’un nombre croissant de personnes soulève de nombreuses problématiques relatives au devenir de leurs données personnelles lorsqu’ils viennent à décéder : comment avoir accès aux données numériques du défunt (photos, vidéos, coordonnées bancaires, posts, mots de passe…) ? Comment gérer la e-réputation de ce dernier ? Comment clôturer sa page web ou son compte Facebook ou Twitter ?



Autant d’interrogations qui nécessitaient l’intervention en urgence du droit afin de mettre un terme à des situations parfois délicates.

Ce n’est qu’en 2016 que le législateur français s’est attelé à répondre à ces questions avec la loi pour une République numérique. Cependant, et c’est ce que nous allons voir, la situation demeure encore imparfaite et il importe, pour chaque internaute, d’être extrêmement vigilant dans la gestion et la préparation de ce qu’il convient d’appeler sa « mort numérique ».