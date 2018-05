RGPD : quelques couacs chez l’oiseau bleu

Le RGPD on en parle depuis des mois. Celui-ci devait être mis en application pour le 25 mai 2018 . Conformément à ce règlement,par l’intermédiaire d’une boite de dialogue lancée lors de l’ouverture de chaque compte.Si dans la majeure partie des cas tout se déroule comme prévu, cette nouveauté réglementaire a entrainé. Le compte de Ville Intelligente Mag en a d’ailleurs fait les frais. Et il n’est pas le seul.Au moment de la création d’un compte Twitter les internautes doivent, après avoir indiqué le titre de leur compte, entrer une date de naissance. Les gestionnaires d’un support de presse, d’une entreprise ou d’un service, sont alors tentés d’entrer la date de création de leur support ou entreprise. Twitter en déduit alors l’âge du gestionnaire du compte et adresse un message à l’utilisateur pour lui indiquer que les comptes gérés par des personnes de moins de 13 ans devaient faire l’objet d’une autorisation parentale en bonne et due forme, avec envoi de pièces justificatives.Mais l’oiseau bleu qui avait tout prévu demandait alors à l’internaute professionnel de. En clair, qu’il s’agissait bien d’un adulte, sachant que dans la plupart des cas, ce dernier indiquait souvent une date différente de sa propre date de naissance. Exit donc l’autorisation parentale pour ceux qui avaient choisi, comme nous, de mettre la date de création de leur service. Mais ça c'était avant la mise en place du RGPD...