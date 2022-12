Retour à la normale, ou presque, pour l’édition 2023 du CES de Las Vegas

Reste à attirer l’attention des milliers de visiteurs qui déambuleront, une fois de plus dans les allées de l’Eureka Park et du Las Vegas Convention Center, et même dans les hôtels où sont organisées chaque jour des présentations privatives. En 2020, lors de la dernière édition d'avant pandémie, le CES avait accueilli 175 000 visiteurs et 4500 exposants. Pour l’édition 2023, les organisateurs qui ont réussi à sortir de la crise sanitaire et économique qui lui est liée, partent sur des chiffres plus modestes avec 100 000 visiteurs et plus de 3000 exposants attendus. Plus ce serait un véritable succès.Même si certains pays et leurs entreprises sont confrontés à une crise économique à laquelle s’ajoutent une prise de conscience réchauffement climatique pouvant impacter leurs déplacements, l’édition 2023 va voir revenir, selon les organisateurs, les grandes entreprises de l’électronique et de la technologie.En effet chacun se souvient des nombreuses annulations de dernières minutes de l’édition 2022, à cause de l’arrivée des nouveaux variant du Covid-19 et notamment d’Omicron. Gageons qu’il n’en soit pas de même cette année malgré les nouvelles alarmantes en provenance de Chine.(Facebook – Instagram),», révèle le site High Tech Les Numériques . «».Côté français plusieurs délégations d’entreprises locales et startup seront présentes à la grande messe de la Tech. Business France et la Team France Export, accompagneront 200 startups issues des régions partanires : Auvergne Rhône-Alpes, Région Sud, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Hauts de France, Grand Est, Pays de la Loire, Normandie et Bretagne. Elles seront regroupées au sein d’un pavillon commun, au cœur de l’Eureka Park sous l’emblème du coq rouge de la French Tech. Le groupe automobile Stellantis (PSA et Fiat Chrysler Automobiles) sera également sur place pour présenter ses dernières innovations en matière d’électronique embarquée. Le groupe La Poste, sera également présent, sous le label French IoT By La Poste, ainsi qu’EDF et le Crédit Agricole avec son Village by CA.