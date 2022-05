Robotique de service, l’éloge de la simplicité

Un autre argument en faveur d’une supposée complexité attachée à un projet de robotique repose sur l’impossible circulation des robots au sein d’environnements humains denses, sans devoir définir des couloirs ou des conditions de circulation dédiés. Il est vrai que les premiers essais, lointains maintenant, ont ancré cette contrainte dans le subconscient collectif.



Or la maturité technologique atteinte dans ce domaine a totalement supprimé cette dépendance. Ateliers de manufacture, couloirs publics d’hôpitaux, grands magasins, restaurants, la robotique de coactivité se déplace aisément entre les ateliers, les cartons, les tables et les personnes sans que cela requière de former les consommateurs à la sécurité chaque fois qu’ils viennent dîner ou faire leurs courses. C’est évidemment une caricature. Cela dit, cette maturité exprime un paradigme essentiel, le franchissement technologique majeur plaçant vraiment le robot d’aujourd’hui au service de l’être humain sans lui imposer, ni son rythme, ni ses propres contingences. En bref, le franchissement technologique et budgétaire qui permet maintenant au robot mobile de s'adapter à l'humain et son environnement, sans aucune modification, et non plus l'inverse.



L’absence d’exigence de couloirs de circulation, de modifications ou de formations traduit pour les salariés de l’entreprise des processus et des habitudes qui restent inchangés. Non connecté à des systèmes de pilotage automatique, le robot est à l’entière disposition des équipes, seules décisionnaires du moment et du lieu de déplacement de la machine. C’est dans cette liberté d’utilisation de la robotique que se retrouve toute la simplicité de l’innovation et de son adoption.



Est-ce que c’est ludique ? Peut-être un peu aussi. C’est en tout cas un important vecteur d’apaisement entre équipes, qui ne sont plus sollicitées à des tâches de manutention pour lesquelles elles n’ont jamais été prévues et peuvent adopter un robot à leur service, sans devenir asservi au robot.