Robotique industrielle : une clé pour la réindustrialisation

En améliorant la sécurité et les conditions de travail, en offrant une flexibilité de la production et une augmentation des capacités, la robotique est un levier essentiel pour améliorer la performance de l’industrie. Or, la France accuse un retard certain dans ce domaine. Avec 177 robots industriels pour 10 000 salariés, elle est au-dessus de la moyenne internationale (113) mais reste en dessous de l’Allemagne (346), de l’Italie (212) et de l’Espagne (191). Les leaders mondiaux sont encore plus en avance, que ce soit Singapour (918) ou la Corée du Sud (868). La Chine, quant à elle, a multiplié par 10 son parc robotique en moins de 10 ans. De manière générale, on note que les pays les plus robotisés sont ceux qui sont les plus compétitifs et qui ont le plus faible taux de chômage.



Accélérer la robotisation est donc une condition sine qua non pour réindustrialiser la France. Avant la crise sanitaire, on observait d’ailleurs une tendance de croissance du marché de la robotique très significative, de l’ordre de 15 %. Le secteur le plus en avance dans ce domaine est de loin l’automobile, suivi par l’électronique. La robotique se développe également de plus en plus dans le secteur agroalimentaire - premier secteur industriel en France - la pharmacie, la cosmétique, la logistique... Parce qu’elles répondent à de larges besoins tels que l’assemblage, la manipulation et le contrôle de produits ou encore la préparation de commandes, les installations robotiques sont devenues indispensables à toutes les industries. Modulaires et adaptables, elles permettent aux industries de gagner en agilité pour adapter leur outil de production aux besoins du marché.