Salon des Maires : des entreprises qui proposent des solutions aux villes moyennes ou rurales

Si on ne cesse d’affirmer que l’innovation n’est pas réservée qu’aux grandes villes, il est important de saluer les entreprises qui essayent de trouver dans les innovations qu’elles proposent un modèle économique abordable pour toutes les communes.Plusieurs de ces entreprises, dont des startups, profitent du salon des Maires pour proposer leurs solutions.Zoom, sur certaines d’entre elles :Géosmartic accompagne les collectivités à concevoir des outils de géoguidage pour rechercher dans un cimetière la sépulture d’un défunt.Il accompagne la numérisation des cimetières et grâce à la création d’une base de données géo référencées. Il permet à toutes les familles, via son application Héreitis, de se repérer au sein du cimetière et de trouver facilement leurs ancêtres.Urban Radar accompagne les villes à analyser leurs ressources territoriales pour identifier les atouts, les manques, pour avec les habitants et les entrepreneurs des territoires développer de nouvelles stratégies d’aménagement. Données fournies et prêtes à l’emploi, Compréhension immédiate des centralités et égalités d'accès à tous les habitants. Urban Radar leader de l’utilisation de la DATA pour comprendre les flux de mobilité des villes, permet d’optimiser les stratégies d’aménagement des villes des pistes de vélo aux places de livraisons.Urban Radar est hébergé dans le village du pôle du Ministère Écologie Énergie Territoire avec l’Ecolab et le Guichet Vert et d’autres startups Greentech Innovation à découvrir comme Lowit, Uneole et Muance.Plus que jamais, les collectivités ont besoin d’optimiser leurs ressources, NGE CONNECT, filiale du groupe NGE, développe un outil d’hypervision pour les collectivité de taille intermédiaire et ainsi assure la garantie d’une bonne gestion économique, sobriété Numérique forcée par le coût de l’énergie, NGE CONNECT met à disposition des territoires, une solution complète basée sur un Audit des besoins, l’élaboration d’un budget d’investissement pluri annuel, un catalogue de solutions, cas d’usages, et financement, mais surtout un accompagnement pour assurer un transfert de compétences.Cap Collectif dont la plateforme est maintenant en Open Source, s’est spécialisée dans la mise en œuvre de plateforme participative en ligne. Propulsée par la Banque des Territoires dans le cadre du programme Petite Ville de Demain pour mener des actions de concertation numérique. Cap Collectif est le partenaire idéal par ses processus d’accompagnement et ses outils technologiques pour initier des démarches participatives avec ses habitants.On saluera surtout l'initiative de Nevers Agglomération , fondateur du Sommet International en Innovation des Villes Médianes qui a décidé de propulser sur un stand dédié les entreprises dont elle a retenu les innovations pour faciliter la vie de ses citoyens, pendant ses trois jours, avec notamment à découvrir APEX DRONE : les solutions de sécurités mobiles pour les villes, Aglaë : créateur d’ambiance avec des végétaux bioluminescents …A découvrir au