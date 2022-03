Avec l’hétérogénéité des situations de chaque ville, la diversité des visions confère à chaque projet de smart city un caractère unique. Ainsi, « chaque métropole porte sa propre volonté », comme en témoignent Lucie Billaud, chargée de mission pour la ville de Soissons et Nicolas Bataillon, responsable des services de développement des espaces publics et durables pour la ville de Béthune.



D’autres projets de smart cities ont été lancés dans plus de 40 métropoles françaises depuis 2008. Avec plus de 4 milliards d'euros investis, des villes comme Dijon, Lyon, Le Havre ou encore Angers se démarquent par leur volonté de déployer des concepts innovants d’une part et par la politique territoriale établie d’autre part. Du point de vue de l’usager français, très peu de nouveaux services ont finalement émergé à ce jour et les communes ne se disent pas complètement satisfaites de leurs actions. En effet, avec le manque de résultats lors d’expérimentations prometteuses (Quartier Confluence à Lyon, smart grid à Issy-les-Moulineaux) le concept de smart city tend à s’essouffler en France.



En raison d'un manque d’alignement des objectifs et d’un manque de concertation, les efforts pour déployer les initiatives se dispersent et les tentatives d’avènement de la smart city demeurent inefficaces. Par ailleurs, la réplicabilité des expérimentations, condition sine qua non à leur passage à l'échelle, semble complexe en raison des différentes politiques de gouvernance entre chaque territoire.



Pourtant, le concept « smart » n’est pas limité exclusivement à la technologie : en Asie, des villes comme Kyoto ont mis au point des visions, notamment axées sur la durabilité et le respect de l’environnement, qui semblent pouvoir désormais être dupliquées et exportées. Une ville intelligente est d’abord capable de capitaliser sur les ressources naturelles de son territoire afin d'en ressortir des effets positifs pour ses habitants pour faire face aux enjeux environnementaux actuels et à venir.



L’aspect financier est une des limites principales à la mise en place des smart cities. Les projets de smart city coûtent cher et le retour sur investissement est souvent difficile à estimer. Et lorsqu’il apparaît possible et prometteur, le bilan est terni par une divergence d’horizons temporels entre les industriels souhaitant rentabiliser les projets à long terme et les collectivités, frileuses à l’idée d’un engagement sur la durée.