Sécurité : Votre smartphone vous écoute t il ?

Pour essayer de séduire des publicités intéressantes et faire de ce test un test sérieux, j’ai laissé le microphone de mon téléphone allumé pendant 2 semaines et j’ai eu des conversations claires (et hilarantes) sur 3 sujets très aléatoires dont je n’avais jamais parlé auparavant : je suis devenu végétalien, je veux acheter des talons hauts, et je pense à construire une piscine dans mon jardin arrière.



Dans Instagram j’ai reçu les publicités pour de lunettes de snowboard, des chaussures imperméables, un skateboard électrique, un médicament contre la toux, du gin, et des voitures Volkswagen. Rien à voir avec les sujets dont j’ai parlé.



Et pourtant, d’après mon Instagram, vous remarquerez assez facilement que j’ai la fin de la trentaine, que je suis marié, que je suis père de famille, que je m’intéresse aux activités de plein air et en particulier aux sports extrêmes. J’ai mentionné à plusieurs personnes que je vais bientôt faire du snowboard, mais les applications m’écoutent-elles ? Non. Je suis un fan de plusieurs compagnies de snowboard et j’aime régulièrement leurs annonces. De plus, j’ai rédigé ce blog en décembre. C’est donc la haute saison pour les sports d’hiver dans l’hémisphère nord – et grâce aux données de localisation de mon téléphone et aux informations d’adresse de mon profil, Instagram sait bien que j’y réside.



Enfin j’ai 38 ans, j’ai une jeune famille et j’aime le plein air. Je corresponds au profil démographique de la clientèle potentielle de VW.



J’ai ensuite éteint mon microphone pendant deux semaines sur Instagram et j’ai reçu des publicités de la part des personnes suivantes : la bière HopHouse, des sacs de voyage pour le snowboard, une sélection de plateaux de fromage du supermarché Morrisons, des chaussures Nike et chocolat Cadbury.



Les sacs de voyage pour le snowboard sont similaires à ceux que j’avais avant. La bière Hophouse, le plateau de fromage du supermarché et le chocolat Cadbury sont plus probablement explicables par le fait que ce test a été effectué deux semaines avant Noël. Le cas des chaussures Nike est intéressant, car j’ai récemment acheté des chaussures Nike en ligne. J’imagine donc que ces données ont été recueillies sur les différents appareils avec lesquels j’ai consulté les pages de chaussures Nike tout en étant connecté à Facebook



Ce dont nous sommes conscients, c’est que ces entreprises en savent beaucoup sur nous. Leurs algorithmes sont le moteur de leur activité et les rendent rentables. Les algorithmes ne sont pas là pour nous rassembler ; ils existent simplement pour faire de l’argent et développer des cibles qui se manifestent par de la publicité micro-ciblée. Ils ne sont pas légalement autorisés à nous écouter à notre insu, mais cela peut sembler être le cas avec d’innombrables exemples de personnes essayant de « démontrer » que nous sommes sous écoute. Certaines personnes prétendent que cela ne les dérange pas, mais d’autres y voient une atteinte à leur vie privée. Soulignons qu’Amazon propose aux usagers de choisir de faire écouter leurs conversations par son service Alexa afin de leur offrir des publicités plus adaptées.