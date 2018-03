Smart Home : Quel assistant vocal allez-vous choisir ?

OK Google, quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? », les assistants vocaux qui se présentent sous la forme d'une petite enceinte audio, installée sur votre bureau ou dans votre séjour, ont réponse à tout, ou presque. Si elles sont capables de vous diffuser la météo, les actualités, la date de naissance d'un artiste, ou le descriptif d'une communauté, qu'elles vont chercher sur le réseau, force est de constater qu'elles n'ont pas encore réponse à tout. « Je n'ai pas la réponse, mais j'apprends », dit avec modestie, la petite enceinte Google Home Mini fraîchement installée sur mon bureau.



Si ces petites enceintes qui vous répondent dès que vous leur posez une question font fureur Outre-Atlantique et notamment celle d'Amazon, sortie en novembre 2014 et qui ouvre les portes de sa célèbre centrale d'achat, mais pas seulement, les assistants personnels ne sont pas nouveaux. Ils sont d'abord arrivés sur les smartphones et les ordinateurs, avec Siri pour Mac (2011) mais aussi Google Assistant, sur son moteur de recherche. En France, le Groupe la Poste, c'est également intéressé à ces assistants vocaux avec « George », un assistant connecté à destination des seniors, lancé au CES de Las Vegas en janvier 2017.



Pour les géants de l'internet, ces petites enceintes, véritables majordomes qui vous répond quand vous les questionnez, représentent un marché de taille, dans lequel ils sont prêts à se livre une guerre sans merci pour fournir tous les services dont vous avez besoin. Le cabinet Gartner qui analyse les tendances technologiques est estime que ce marché pèsera 3,5 milliards de dollars en 2011 et même 138 milliards en 2023. Pas étonnant que cet objet connecté au réseau internet suscite l'intérêt des GAFAs.



Parmi les assistants vocaux disponibles aujourd'hui sur le marché, le géant de la vente en ligne est en train de prendre une longueur d'avance avec « Amazon Echo ». Son assistant vocal, Alexa, est capable de vous diffuser la musique de votre choix, depuis Deezer ou sur une webradio, vous rechercher un produit disponible à la vente sur la planète et plus encore en matière de Smart Home. Grâce à des connections avec des services tiers, Amazon Echo est en mesure de régler à la parole, la température de la maison, d'ouvrir les volets le matin ou la porte de garage voire même commander une pizza ou appeler une voiture Uber. Selon l'Usine Nouvelle, aux USA, Alexa posséderait 25 000 compétences.



Compatibles avec toute une ribambelle de produits Smart Home, telles les stations météo connectées de Netatmo ou le régulateur de chauffage Nest, Amazon Echo se décline désormais en six versions, de 50 à 230 dollars, avec un avantage sur les autres : la possibilité de séparer Alexa de son enceinte et de l'intégrer à d'autres objets connectés.