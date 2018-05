Smart Territoire : la FIRIP propose un guide méthodologique pour les collectivités

Les collectivités qui s'investissent dans une démarche de ville intelligente, plus efficiente, plus créative, plus astucieuse et dont les projets sont en adéquation avec les usages et les souhaits des citoyens, connaissent et utilisent le rapport établi en 2017 par l'ex-député Luc Belot , devenu depuis un spécialiste de la question. Désormais ces dernières pourront disposer d'un autre document de référence, celui de Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique.», souligne Étienne DUGAS, Président de la FIRIP. «».Intitulé «», cet ouvrage méthodologique réalisé en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignation a été présenté ce 22 mai à Paris, lors du colloque « Smart City, Smart Territoires ». Selon ses concepteurs, «».Ce guide qui se veut surtout didactique, doit permettre d'apporter les informations dont les décideurs publics ont besoin et ceci quels que soient la taille de leur territoire (Ville, quartier, village,...) et leur budget. Pour la FIRIP il s'agit avant tout de proposer «».Après un rappel historique et un lexique des mots utilisés, les auteurs ont réalisé un état des lieux des acteurs en place et des enjeux, en abordant entre autres, la notion de partenariat public-privé, dont ont connaît désormais les limites et les risques, mais aussi la fracture numérique qui peut se creuser entre les petites villes et les grandes métropoles.La FIRIP qui a pour mission de fédérer l’écosystème des entreprises partenaires des territoires connectés rappelle que depuis 2004, les collectivités peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP) dans le domaine de l’aménagement numérique du territoire. L'objectif de cette démarche permet d'homogénéiser l’investissement des entreprises de télécommunication dans la couverture réseau des zones les moins denses, permettant à tous les territoires qu'ils soient urbains ou ruraux de s'interconnecter et de concourir à la mise en place de territoires intelligents.