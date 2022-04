Southco améliore la sécurité et l’intelligence des livraisons du dernier kilomètre

Les pressions exercées par les consommateurs concernant le délai de livraison et l'expérience globale ont forcé les entreprises logistiques à investir dans de nouvelles solutions innovantes pour gérer leurs opérations de livraison, en particulier pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans le dernier kilomètre. Southco a travaillé avec le secteur de la poste et de la livraison pour atteindre ces objectifs en améliorant les domaines critiques de la performance de la solution de livraison, y compris les coûts de sécurité et d'exploitation.



Le défi consiste à rassurer les clients sur le fait que la réception d’articles achetés via des technologies « nouvelles », telles que les casiers à colis par exemple, ne présente pas de risque pour le produit et constitue une alternative pratique et sûre à la livraison à domicile. La technologie éprouvée de verrouillage et de fermeture de Southco améliore la sécurité et l'intelligence à divers points de livraison dans le dernier kilomètre, contribuant ainsi à renforcer la confiance des consommateurs.



Au cœur de chaque casier, boîte de livraison et véhicule de livraison se trouve un système de verrouillage robuste et c'est là que Southco ajoute une valeur réelle. En remplaçant le verrou mécanique traditionnel par un verrou électronique, les produits Southco offrent une gamme de fonctionnalités qui vont au-delà des exigences établies du secteur en matière de sécurité, de fiabilité et de durabilité. Cependant, bien que la sécurisation des systèmes des clients soit fondamentale, leurs exigences sont de plus en plus façonnées par l'innovation, transformant le « verrou » comme fonction de sécurité en quelque chose qui ajoute une valeur réelle, non seulement à l'application elle-même, mais à l'ensemble de la chaîne de distribution.



Le verrou rotatif électronique de la série R4-EM 9 de Southco a été développé en collaboration avec les fabricants de casiers à colis afin de fournir une solution sécurisée et flexible spécifiquement pour les réseaux d’unités postales en libre-service. Tout en conférant une sécurité maximale, la série R4-EM 9 offre des fonctionnalités exceptionnelles grâce à sa compatibilité avec une gamme de dispositifs de contrôle d'accès tels que les pavés numériques et les lecteurs de cartes à puce, ainsi que les périphériques Bluetooth, NFC et biométriques.