Souveraineté numérique : les collectivités locales doivent-elles s’opposer à l’implantation des data centers ?

Le patron de Mistral AI défend ainsi une approche centralisée et stratégique des infrastructures numériques, notamment sur le plan énergétique, afin de répondre aux enjeux de puissance et de souveraineté à l’échelle européenne.



Il a raison sur un point essentiel : les investissements liés à l’intelligence artificielle seront décisifs pour la compétitivité économique des prochaines décennies. Les data centers sont devenus des infrastructures critiques, comparables aux réseaux ferroviaires, électriques ou portuaires des siècles précédents. Aucun pays européen ne pourra prétendre jouer un rôle majeur dans l’IA sans disposer de capacités massives de calcul et d’hébergement.



Mais il commet une erreur d’analyse lorsqu’il considère implicitement les collectivités comme un simple échelon d’exécution. On n’innove pas contre les habitants, ni en leur imposant une vision technocratique du progrès. Les élus locaux ne sont pas élus pour gérer des « enjeux supranationaux » abstraits. Ils sont élus pour protéger la qualité de vie, l’environnement et les intérêts quotidiens de leurs populations.



C’est précisément ce qui explique la montée des oppositions aux data centers dans plusieurs pays.



Pourquoi les oppositions explosent aux États-Unis



Aux États-Unis, le mouvement est devenu spectaculaire. En mars 2026, une enquête nationale de l’institut Gallup menée auprès d’un millier d’Américains révélait que 71 % des personnes interrogées s’opposaient à la construction d’un data center lié à l’intelligence artificielle dans leur voisinage, dont 48 % “fortement opposées”. À l’inverse, seuls 20 % des sondés y étaient favorables. Le rejet est même devenu supérieur à celui observé historiquement pour les centrales nucléaires.



Cette opposition traverse d’ailleurs les clivages politiques. Selon cette même étude, 75 % des démocrates, 74 % des indépendants et 63 % des républicains se disent opposés à l’installation de nouveaux data centers près de chez eux. Le phénomène est devenu suffisamment important pour influencer plusieurs campagnes électorales locales et débats sur les élections américaines de mi-mandat de 2026.



La première inquiétude concerne l’électricité. Les riverains redoutent que la consommation énergétique massive de ces infrastructures fasse augmenter les prix de l’énergie et accentue les tensions sur le réseau. Cette crainte n’a rien de fantasmatique : la croissance de la demande électrique américaine est désormais largement alimentée par l’essor des data centers liés à l’intelligence artificielle.



La pression sur les ressources en eau provoque également des tensions croissantes. À Tucson, en Arizona, le projet « Project Blue » prévoyait de puiser d’importantes quantités d’eau potable dans une région désertique afin de refroidir des serveurs. Après une forte mobilisation citoyenne, le conseil municipal a finalement abandonné le projet à l’unanimité. À New Brunswick, dans le New Jersey, un autre projet a été stoppé après des protestations portant sur les risques environnementaux et la proximité avec une école primaire.environnement physique — énergie, cadre naturel, esthétique du paysage — enflamme une opposition farouche dans de nombreuses communautés à travers le pays. Le sujet est devenu un enjeu politique majeur à l’approche des élections de mi-mandat de 2026.



Le Maine a même adopté un projet de loi instaurant un moratoire sur les nouveaux data centers à l’échelle de l’État.



La France commence à connaître les mêmes tensions. Plusieurs projets suscitent des oppositions locales de plus en plus fortes, notamment en raison de leur consommation énergétique potentielle.



Le vrai problème : des projets conçus sans les territoires



Le problème n’est pas l’existence des data centers. Le problème est la manière dont les projets sont conçus et présentés.



Le péché originel de nombreux projets contestés est d’arriver en consultation publique avec un dossier déjà bouclé. À ce stade, la concertation est souvent perçue comme une formalité administrative. Les habitants ont alors le sentiment qu’il ne leur reste qu’un seul levier : bloquer le projet.



Or les projets qui avancent le plus vite sur la durée sont généralement ceux qui investissent dès le départ dans l’acceptabilité locale.



Cela suppose d’associer les collectivités et les riverains en amont, dès la phase de faisabilité, avant même le dépôt des permis. Cette méthode ralentit parfois légèrement le calendrier initial, mais elle évite ensuite des années de contentieux et de blocages.



Vers un nouveau contrat territorial du numérique



L’acceptabilité progresse également lorsque les bénéfices pour le territoire sont concrets et visibles. Les emplois créés par les data centers restent souvent limités une fois les sites en exploitation. Les collectivités attendent donc autre chose : financement des infrastructures de voirie, renforcement des réseaux électriques, formation professionnelle locale ou contribution à la transition énergétique.



Les projets les plus intelligents doivent transformer leurs contraintes environnementales en avantages territoriaux.



À Meudon, par exemple, le data center PA13x développé par Equinix illustre cette évolution. Le site fonctionne sans consommation d’eau grâce à un système en circuit fermé et utilise une énergie entièrement décarbonée. Il est également présenté comme le premier data center français équipé de panneaux solaires sur une surface de 350 m². Le projet prévoit surtout la valorisation de la chaleur produite par les serveurs afin d’alimenter le quartier de Meudon-la-Forêt via un partenariat avec Engie. Cette chaleur fatale doit contribuer à fournir une énergie gratuite pendant vingt ans à une partie du territoire. Déjà expérimenté à Saint-Denis, ce modèle devient progressivement une référence internationale pour les nouveaux projets de data centers.



D’autres leviers existent également. Les opérateurs peuvent financer de nouvelles capacités de production énergétique plutôt que de s’appuyer uniquement sur le réseau existant. Les data centers peuvent aussi adapter leur consommation en fonction de l’état du réseau électrique afin de limiter les tensions lors des pics de demande.



Le cas le plus emblématique reste celui de Microsoft aux États-Unis. En Pennsylvanie, Constellation Energy prépare le redémarrage de Three Mile Island Unit 1, rebaptisé Crane Clean Energy Center, dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement électrique de vingt ans conclu avec Microsoft. L’électricité produite alimentera directement les infrastructures liées à l’intelligence artificielle du groupe.



Les collectivités pourraient également obtenir des contreparties numériques directes, comme l’hébergement local de leurs propres données à des conditions préférentielles.



Le véritable enjeu n’est donc pas de choisir entre innovation et démocratie locale. Il est de construire un modèle dans lequel les territoires deviennent des partenaires de la souveraineté numérique plutôt que de simples terrains d’implantation.



L’Europe ne pourra pas défendre son autonomie technologique tout en refusant systématiquement les infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle. Mais elle ne pourra pas davantage réussir cette transformation en marginalisant les collectivités et les habitants.



La bataille des data centers n’est pas seulement énergétique ou technologique. C’est aussi un test de notre capacité à construire une politique industrielle numérique acceptée démocratiquement par les territoires.

