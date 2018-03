Spotify : à la conquête des objets connectés ?

Un directeur des opérations

Un chef de projet pour la production hardware

Un chef de projet pour l'ingénierie hardware

Spotify, plateforme de streaming musicale suédoise, ne chercherait plus à pousser plus loin la performance et l'interactivité de son interface. Elle voudrait se lancer dans l'élaboration de produits connectés comme le laisse entendre The Guardian En effet, le média britannique suppose que la plateforme veuille innover dans le hardware à cause de trois offres d'emploi annoncées sur leur site. Spotify chercherait :Cette nouveauté est confirmée par la fiche du poste de directeur des opérations . L'entreprise révèle qu'elle : "