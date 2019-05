Stade du Hameau à Pau : le WiFi Haut débit à toutes les places pour une expérience sportive enrichie.

Construit en 1948, le stade du Hameau qui héberge désormais la Section Paloise Bearn Pyrénées (plus de 20 activités sportives dont le rugby professionnel à XV) était à l'origine, destiné à l'École nationale d'entraînement physique militaire. C’est seulement à partir de 1954 que les terrains ont pu être utilisés par la Ville et les associations sportives dans le cadre de conventions entre les deux parties. La Section Paloise de rugby à XV y joua pour la première fois en octobre 1990. Après plusieurs aménagements, notamment la construction de tribunes, le stade peut accueillir aujourd’hui 18.100 spectateurs. Le Hameau comme on l’appelle sur place était partagé entre le rugby et les footballeurs du Pau FC. Désormais ces derniers possèdent leur propre terrain.



Le stade du Hameau accueille aussi des rencontres internationales de rugby : l’équipe de France A y a joué contre l’Afrique du Sud en 1992. En 2012 et 2014, l’équipe de France féminine y a reçu l’Irlande en match du Tournoi des VI nations. Enfin En 2016, l’équipe de France des moins de 20 ans y a battu l’Angleterre dans un stade archi-comble. Plus récemment l’Agglomération Paloise, a co-organisé un match du Tournoi des 6 Nations de rugby des moins de 20 ans entre la France, championne du monde, et l’Ecosse. Désormais ces rencontres internationales pourront se dérouler dans des conditions encore meilleures, chaque spectateur pouvant ainsi vivre pleinement les rencontres et partager son enthousiasme avec ses amis sur l’ensemble de la planète.